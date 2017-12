Vyberte si. Smiech alebo plač?

Práce 22 medzinárodne uznávaných autorov predstavuje v týchto dňoch výstava drsného humoru a žartovného umenia, ktorá sa koná vo viedenskom sídle rakúskej nadácie BAWAG Foundation. Diela z oblasti filmu, fotografie, videoinštalácie, obrazov a sôch sa zaob

erajú témami padania a potkýnania sa a tiež rôznymi formami straty rovnováhy a zániku.

Názov expozície Nothing But Pleasure (Nič viac ako radosť) vyjadruje čistú zábavu pri pozorovaní týchto diel. Humorným spôsobom komentujú situáciu, na ktorú sa bez jasnej odpovede dá reagovať iba plačom alebo smiechom.

Hlavnými hrdinami sú väčšinou obete náhody a gravitácie. Strata kontroly a balansu však dokáže vytvoriť neuveriteľnú zábavu.

Majstri drsného umenia vir­tuóznym spôsobom oslavujú vlast­né zlyhanie a suverénne igno­rujú paradoxnú súčasnosť poriadku a chaosu. Slávny herec a režisér nemých filmov Buster Keaton zvaný Frigo sa vo svojej snímke One Week (Jeden týždeň) neprekonateľne trápi pri montáži prefabrikovaného domu.

Dánsky umelec Peter Land vo videoprojekcii The Lake (Jazero) vystrelí dieru do vlastnej loďky a potom trpezlivo a so stoickým pokojom čaká na svoj zánik, pričom si sebaironicky kladie otázky o zmysle života a sveta.

Nemecký sochár Andreas Slo­minski za posledných 15 rokov vytvoril na tému padania diela všetkých veľkostí, foriem a materiálov. Agnus Fairhurst je zasa majstrom tichých tónov. Jeho dielam sú cudzie ostré gestá, skúma oblasti „prešľapov“.

Aktuálna výstava na Tuchlauben 7 o potešení, radosti, humore a zábave, na ktorú je voľný vstup, je pre veľký úspech predĺžená až do konca septembra.