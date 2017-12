Colin Farrell by sa rád vrátil ku svojim hereckým začiatkom

16. aug 2006 o 8:15 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Írsky herec Colin Farrell vyhlásil, že by sa rád vrátil ku svojim hereckým koreňom. Chcel by si totiž opäť zahrať v dramatickom seriáli, ktorým sa začala jeho hviezdna kariéra. Farrell známy z filmov ako Alexander Veľký (2004) či najnovšie z filmovej verzie populárneho seriálu Miami Vice (2006) sa v hereckej brandži presadil vďaka seriálu Ballykissangel. Ako povedal producentom obľúbenej televíznej drámy, rád by sa podieľal na príprave nových častí. "Ak to bolo aj v minulosti dobré, určite by som v tom chcel účinkovať aj v budúcnosti. Začínal som v seriáli Ballykissangel a určite by som sa doňho rád vrátil," povedal Farrell.