Zomrel charakterový herec Bruno Kirby

16. aug 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA/AP) - Americký herec Bruno Kirby, filmový veterán, ktorý sa preslávil účinkovaním v úlohe najlepšieho priateľa v dvoch komédiách Billyho Crystala - Keď Harry stretol Sally (1989) a Dobrodruhovia z veľkomesta (1991), zomrel vo veku 57 rokov. Ako uviedla jeho manželka Lynn Sellers, herec zomrel v pondelok v Los Angeles na problémy spojené s leukémiou. Túto chorobu mu diagnostikovali iba nedávno. "Sme neuveriteľne vďační za nesmiernu podporu, ktorú nám jeho fanúšikovia a kolegovia preukazovali. Milovali a rešpektovali jeho prácu za posledných 30 rokov. Brunov duch zostane žiť nielen v množstve jeho filmov a televíznych programov, ale aj v životoch mnohých jednotlivcov, ktorým počas života pomohol," uviedla hercova manželka.

Kirby sa narodil ako Bruno Giovanni Quidaciolu v roku 1949 v New Yorku. Bol synom herca Bruca Kirbyho. Filmovú kariéru začal filmom Young Graduates (1971), neskôr účinkoval v televíznom programe Room 222 a televíznom filme The Summer Without Boys (1973). V roku 1974 si zahral vo filme Krstný otec II., ktorý povyhrával množstvo cien a šesť Oscarov. Medzi najznámejšie filmy, v ktorých Kirby účinkoval, patria aj Dobré ráno, Vietnam (1987), Spáči (1996) či Krycie meno Donnie Brasco (1997).