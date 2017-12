Christina Ricci nemá kontrolu nad vlastnou kariérou

16. aug 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA/AP) - Americká herečka Christina Ricci účinkovala po boku Charlize Theron vo filme Monštrum (2003) či s Johnnym Deppom v Ospalej diere (1999). Talentovaná herečka však aj napriek veľkej obľúbenosti zo strany tvorcov chodí na konkurzy. Vo svojom najnovšom filme Black Snake Moan hrá Ricci obeť sexuálneho zneužívania. Okrem nej sa v tejto novinke, ktorá sa do kín dostane na budúci rok vo februári, objaví i Samuel L. Jackson a Justin Timberlake. "Musím povedať, že ešte vždy chodím na konkurzy. Nad svojou kariérou ešte nemám takú veľkú kontrolu, ako by si mnoho ľudí myslelo," povedala 26-ročná herečka. O obrovských komerčných úspechoch herečka ani neuvažuje. "Nemyslím, že by sa mi to niekedy mohlo prihodiť," uviedla Ricci známa z filmov ako Rodina Addamsovcov (1991), Všetci moji muži (1998) či v seriáli Ally McBealová. "Môj agent má moje fotografie, na ktorých som blondína, tučná, chudá, akákoľvek. Viem, že keby som bola štíhlejšia, keď bodovali moje nezávislé filmy, mohla som na tom teraz byť lepšie, no páči sa mi práve tam, kde som," dodala. Momentálne sa dokončujú filmy Home of the Brave, Penelope a The White Rose, v ktorých sa Ricci ešte tento rok predstaví.