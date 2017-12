Arzén odložil nahrávanie albumu, o týždeň vystúpi v USA

16. aug 2006 o 16:40 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Namiesto plánovanej jesene sa nový siedmy album skupiny Arzén objaví na trhu na jar budúceho roku. "Presunuli sme to, pretože je ešte stále dopyt po starej platni Na skle maľované. Do úvahy treba vziať aj to, že vlani sme vydali až dva albumy," povedal pre agentúru SITA spevák kapely Jaro Gažo. Arzén sa podľa jeho slov následne vydá na turné. Aj na novinke sa odrazí blízky vzťah kapely k ľudovým terchovským pesničkám. Už tradične sa takmer pod všetky skladby hudobne podpíše gitarista a spevák Paľo Cabaj. O texty sa postará skupina spoločne.

Počas prázdnin odohral Arzén viac ako 30 koncertov. Najväčší stres vraj mali muzikanti pred dvoma týždňami. "Museli sme zvládnuť päť koncertov za dva dni. Prejazdili sme vtedy 1600 kilometrov," tvrdí Gažo. Igor Klein, Jano Heinrich, Paľo Cabaj, Jaro Gažo a Miro Fedor sa však najviac zo všetkého tešia na 22. august, keď odletia zahrať do USA. Ako jedna z troch slovenských skupín dostali pozvanie vystúpiť na siedmom ročníku festivalu zahraničných Čechoslovákov CS Rockfest USA. Okrem nich v ďalekej Amerike zahrajú aj Horkýže Slíže a Tublatanka. Napriek tomu, že špecifický festival potrvá len jeden deň, skupina plánuje zostať za veľkou mlákou týždeň. Jedným z plánov muzikantov je návšteva miestnej českej krčmy, do ktorej údajne chodil aj jeden z najznámejších amerických gangstrov Al Capone.