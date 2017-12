Hodokvas začne už vo štvrtok

16. aug 2006 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 16. augusta (SITA) - Už vo štvrtok sa začne 7. ročník multimediálneho festivalu Hodokvas. Festival, ktorý sa počas svojej histórie konal na niekoľkých rôznych miestach, zamieril tento rok na piešťanské letisko. Nový priestor organizátorom ponúkol nové možnosti pre zvýšenie kvality služieb a realizáciu nových nápadov. Okrem koncertov si budú môcť návštevníci vychutnať aj divadelné či filmové predstavenia, oddýchnuť si v čajovni alebo surfovať po internete a mnoho ďalších atrakcií.

V areáli o rozlohe 15 hektárov, s dvoma stanovými mestečkami a 12 pódiami, vystúpi vyše tisíc účinkujúcich. Headlinerom bude Iggy Pop, ktorý sa predstaví v prvý festivalový večer so svojou pôvodnou kapelou The Stooges. Ďalšími hviezdami festivalu budú Living Colour a Prezidents of the USA. Zo zahraničných kapiel sa predstavia aj The Adicts, The Exploited, I am X, Čechomor, Guločár či Vypsaná Fixa. Priaznivcov domácej scény sa potešia skupiny Hex, Zóna A, Slobodná Európa, Le Payaco a mnoho ďalších. Nadšenci tanečnej hudby si na svoje prídu v Ministry Megadance Arena, kde si budú môcť v slovenskej premiére užiť špeciálnu vodno-laserovú šou. Na Drum 'n' Bass Stage sa zahrajú dídžeji ako Logistics, Push, Baron alebo eSpace.

Organizátori festivalu nezabudli ani na pohodlie návštevníkov a v areáli pre nich pripravili viacero "sprchových miest". Hlavné sprchy s teplou vodou a hygienickými potrebami sa budú nachádzať v hlavnom stanovom mestečku a k dispozícii bude aj nekryté sprchové miesto na ovlaženie a tiež mobilné solárne sprchy. Keďže pitný režim hlavne v lete je veľmi dôležitý, budú vo festivalovom mestečku veľkokapacitné cisterny s pitnou vodou a vodovodný rozvod. V areáli je zabezpečený aj dostatočný počet stánkov s občerstvením s kompletným sortimentom jedál a nápojov, vrátane vegetariánskych. Prístup na festival budú mať deti do 120 centimetrov, narodené najneskôr v roku 1995, zadarmo. Organizátori sa snažia vyjsť v ústrety aj zdravotne ťažko postihnutým návštevníkom, ktorí budú môcť do areálu vchádzať cez VIP bránu a budú pre nich špeciálne vyčlenené záchody. Stanové mestečko, ktoré je tiež súčasťou areálu, bude pre návštevníkov sprístupnené vo štvrtok o 9:00 a zatvárať sa bude v nedeľu, 21. augusta o 18:00.