Christina Aguilera sa už k sporu s Mariah Carey vracať nebude

17. aug 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Popová speváčka Christina Aguilera by rada zakopala vojnovú sekeru v jej vzťahu so speváčkou Mariah Carey. Ako vyhlásila, bola veľmi naivná, keď hovorila o ich búrlivých výmenách názorov z minulosti. Mladá speváčka sa začiatkom roka pre časopis GQ posťažovala, že si z nej Carey pri niekoľkých príležitostiach robila žarty a na jednom večierku ju začala verejne kritizovať. Carey okamžite reagovala a vyhlásila, že takéto žalovanie Aguilere odpúšťa a bude na ňu myslieť v modlitbách. "Nebola ku mne milá, to teda nie. Ale úprimne, nebudem jej venovať pozornosť tým, že by som sa k tomu vracala. Ako som povedala, úprimnosť bude moja záhuba," povedala 26-ročná Aguilera pre stránku Contactmusic.