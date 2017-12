Jennifer Aniston opäť poprela zasnúbenie s Vincom Vaughnom

17. aug 2006 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Jennifer Aniston opäť veľmi dôrazne poprela správy o tom, že by bola zasnúbená s hercom Vincom Vaughnom. Herečka, ktorá sa preslávila účinkovaním v seriáli Priatelia televíznej spoločnosti NBC, povedala pre časopis People, že správy o tom, že by sa zasnúbila s hercom známym z filmov ako Vybíjaná: Bež do toho na plné gule (2004) či Ako uloviť družičku (2005), sú nepravdivé. "Nie som zasnúbená, nemám prsteň a ani ma nikto nepožiadal o ruku," vyhlásila Aniston.

Časopis US Weekly priniesol 9. augusta správu o tom, že Vaughn mal Aniston požiadať o ruku v lietadle počas výletu do Mexika. "US Weekly podložil svoju správu dlhými rozhovormi so štyrmi rozdielnymi a nezávislými zdrojmi, blízkymi páru. Dva z nich sa o zasnúbení dozvedeli priamo o Vinca Vaughna. Jenniferin hovorca túto správu nikdy nepoprel," napísal týždenník na svoju obranu. Aniston pre časopis People vyhlásila, že bežne ignoruje takéto správy, no tentoraz túto senzáciu prevzalo množstvo mienkotvorných denníkov a ostatných médií, a preto sa to rozhodla nenechať tak. "Jediný dôvod, prečo o tom hovorím, je, že ak počúvame správy, obvykle im aj veríme," dodala.