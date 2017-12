Hollywood dobyl na prvý pokus - Edward Norton

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Herec, producent, režisér, scenárista a environmentálny aktivista v jednej osobe Edward James Norton Jr. sa narodil 18. augusta 1969 v Bostone a vyrastal v marylandskej ...

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Herec, producent, režisér, scenárista a environmentálny aktivista v jednej osobe Edward James Norton Jr. sa narodil 18. augusta 1969 v Bostone a vyrastal v marylandskej Columbii, ktorú založil a architektonicky navrhol jeho starý otec James Wilson Rouse. Počet filmov, ktoré natočil tento šarmantný herec, sa nedá porovnať s množstvom filmov, ktoré natočili jeho rovnako slávni kolegovia. To sa však nedá povedať o kvalite filmových postáv, ktoré stvárnil. Jeho matka Robin bola učiteľka angličtiny a otec Edward Sr. je právnym zástupcom a bývalým federálnym žalobcom Carterovej administratívy. V súčasnosti pracuje pre úrad na ochranu historických pamiatok.

Edwarda podľa jeho slov k herectvu pritiahla opatrovateľka Betsy True, ktorá ho ako šesťročného vzala na prvé divadelné predstavenie If I Were A Princess. Už ako osemročný hrával v školských divadelných predstaveniach. Ako úspešný študent získal v roku 1991 titul bakalára z histórie, počas štúdia ale navštevoval aj kurzy herectva a japončiny. Ako svoj cieľ si ale nezvolil kariéru herca. Odišiel do Japonska, kde pracoval pre spoločnosť Enterprise Foundation svojho starého otca. V roku 1994 sa vrátil do New Yorku s cieľom stať sa hercom. Kým sa mu podarilo prelomiť hollywoodske ľady, prežíval ťažké časy. Na nájomné si zarábal ako čašník, korektor, asistent réžie a uchádzal sa aj o miesto taxikára, ale nespĺňal vekové podmienky. Jeho prielom v roku 1996 bol však neuveriteľný. Za svoje herecké úspechy vďačí legendárnemu učiteľovi herectva Terrymu Schreiberovi. Norton, ktorý hovorí po japonsky totiž so Schreiberom urobil dohodu - za lekcie japončiny ho mal učiť hrať. Schreiber, ktorý sa v tom čase chystal režírovať hru v Japonsku, súhlasil. Edward teda u neho začiatkom 90-tych rokov študoval približne tri roky.

V čase, keď sa Edward snažil presadiť vo filmovom priemysle, tvorcovia filmu Prvotný strach (1996) hľadali filmového partnera pre Richarda Gerea, ktorý sa vraj vyhrážal, že odstúpi od zmluvy a projekt opustí. Zúfalí filmári teda po negatívnej odpovedi od Leonarda DiCapria vyhlásili konkurz, na ktorý sa prihlásilo 2100 uchádzačov. Ani jeden z nich však nedokázal presvedčivo stvárniť zdanlivo nevinného chlapca na pokraji šialenstva. Norton prišiel na casting s predstieranou južanskou identitou, pred komisiou zaliezol do kúta a svoju budúcu postavu prezentoval koktajúc. Nadšená produkcia ho okamžite angažovala. Postava psychicky narušeného zločinca Aarona Stamplera napokon Nortonovi vyniesla Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Nasledovali ďalšie úspešné filmy Ľud vs. Larry Flynt (1996), Všetci hovoria: Milujem ťa (1996) a Hráči (1998). Edward a jeho herecký kolega z filmu Hráči (1998) Matt Damon sa v máji 1998 zúčastnili v lasvegaskom turnaji v pokri World Series of Poker. Filmové štúdio Miramax zaplatilo za každého z nich štartovné 10 000 dolárov. Worm, ktorého v dráme stvárnil, mal podľa scenára fajčiť, ale zarytý odporca cigariet si vybojoval opak. Matt Damon v roku 1997 získal rolu, o ktorú sa uchádzal aj Edward - stvárnil mladého právnika Rudyho Baylora vo filmovej adaptácii románu Johna Grishama Čarodejník (1997).

Rok 1996 bol pre Nortona tragický, pretože mu zomrel starý otec. O necelý rok po smrti starého otca zomrela aj jeho matka. Neprežila operáciu, pri ktorej jej mali odstrániť nádor z mozgu. Norton ale neobviňoval lekárov a krátko po matkinej smrti zorganizoval pre operačný tím premietanie filmu Všetci hovoria: Milujem ťa.

V roku 1998 bol opäť nominovaný na najprestížnejšie ocenenie hereckej činnosti. Vyslúžil si ho ako neonacista Derek vo filme Kult hákového kríža (1998). Pre túto úlohu Edward pribral takmer 14 kilogramov a nechal si oholiť hlavu. Publikum i kritikov očaril aj ako bezmenný mladý muž v adaptácii kultovej novely Chucka Palahniuka Klub bitkárov z roku 1999. Spolu s Bradom Pittom chodili počas nakrúcania na hodiny výroby mydla. Edward bojoval aj o postavu Andyho Kaufmana vo filme Muž na mesiaci (1999), ktorú napokon získal Jim Carey. Predstavil sa vo filme Červený drak (2002), na ktorý dejovo nadväzuje oscarové Mlčanie jahniat (1991). Keď hral Willa Grahama, mal 33 rokov rovnako ako jeho predchodca William L. Petersen, ktorý ako 33-ročný stvárnil rovnakú úlohu vo filme Lovec ľudí (1986). V roku 2002 sa predstavil v kriminálnej dráme 25. hodina.

Naposledy ho mohli diváci vidieť v historickom veľkofilme Kráľovstvo nebeské (2005). V roku 2005 za Oceánom uviedli romantickú drámu Down in the Valley, ktorú produkoval a zahral si v nej. V roku 2006 malo v USA premiéru fantasy The Illusionist (2006) a naplánované je uvedenie romantickej drámy The Painted Veil. Dokončil aj nakrúcanie kriminálnej drámy Pride and Glory, v ktorej sa predstaví spolu s Colinom Farrellom.

Okrem hrania sa Edward venuje aj produkcii a réžii. Začal romantickou komédiou Kňaz, rabín a blondínka (2000), v ktorej si sám aj zahral po boku Bena Stillera a Jenny Elfman. Stuart Blumberg, ktorý je autorom príbehu snímky, je Edwardovým priateľom z čias vysokoškolských štúdií. Edward komédiu okrem iného aj produkoval a pomáhal Blumbergovi pri písaní originálneho príbehu. V súčasnosti produkuje filmové adaptácie románov Marka Helprina A Soldier of the Great War, The Painted Veil W. Somerseta Maughama, Buffalo for the Broken Heart Dana O'Briena a Motherless Brooklyn Jonathana Lethema, ku ktorému píše scenár a mal by si v ňom aj zahrať. "Rád robím filmy pre seba, mojich priateľov a ľudí, ktorí vnímajú svet rovnako ako ja," hovorí muž, ktorý podľa vlastných slov nechce robiť filmy pre každého.

S bratom Jimom, scenáristom Stuartom Blumbergom a producentom Billom Migliorem založili produkčnú spoločnosť Class 5 Films. Tá stojí napríklad za úspešnými dokumentmi The Yunnan Great Rivers Expedition (2003) alebo Dirty Work (2004). So Sea Studios Foundation spolupracovali na multimiliónovom projekte National Geographic o planéte Zem Strange Days on Planet Earth (2005). Norton sériu moderoval. Class 5 nedávno ohlásila spoluprácu s Plan B Brada Pitta a National Geographic - spoločne majú vytvoriť 10-dielny seriál pre televíziu HBO. Séria, ktorá vznikne podľa knihy Undaunted Courage Stephena Ambrosa o expedícii Lewisa a Clarka, by sa mala na obrazovkách objaviť v roku 2007.

Norton je veľmi oddaným sociálnym a environmentálnym aktivistom. Angažuje sa napríklad v neziskovej organizácii na zlepšovanie úrovne bývania sociálne slabších rodín. V oblasti životného prostredia sa sústreďuje najmä na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Ako reakciu na udalosti 11. septembra 2001 a vznikajúci konflikt na Blízkom východe, pomohol na Yale University založiť Middle East Peacemakers Fund.

Edward je známy tým, že si veľmi chráni svoj súkromný život a snaží sa žiť ako "obyčajní" ľudia. Ako hovorí, nedokáže si predstaviť, že by pre svoju slávu nemohol jazdiť newyorským metrom. "Sláva je ničivá a musíte sa pred ňou veľmi chrániť," myslí si.

Počas nakrúcania filmu Ľud vs. Larry Flynt (1996) sa stretol s vdovou po Kurtovi Cobainovi Courtney Love. Stretávali sa dva roky a šírili sa i klebety o ich zasnúbení, čo ale podľa Edwarda nebola pravda. Neskôr sa rozprávalo aj o jeho zasnúbení s krásnou Salmou Hayek, s ktorou sa v roku 2002 objavil v biografickom filme Frida o mexickej maliarke Fride Kahlo. Chodili spolu od roku 1999 do roku 2003.

