Zaklínač koní - Robert Redford

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Americký herec, režisér a producent Charles Robert Redford Junior sa narodil 18. augusta 1936 v kalifornskej Santa Monice. Keďže v otázke roku jeho narodenia nie sú zdroje jednotné, viaceré uvádzajú aj rok 1937.

Jeho otec Charles Robert Redford Senior pracoval ako účtovník v spoločnosti Standard Oil, matka Martha W. Hart zomrela v roku 1955, rok po tom, ako Robert zmaturoval na Van Nuys High School v Los Angeles. Z ďalšieho otcovho vzťahu má nevlastného brata Williama.

Robert študoval na University of Colorado, kam sa dostal vďaka baseballovému štipendiu, ale v roku 1957 ho vyhodili. Školu nezvládal, pretože pil viac ako bolo únosné. Neskôr študoval na Prattovom inštitúte v Brooklyne a rok žil ako maliar v Európe. Po návrate do štátov študoval divadelný dizajn a herectvo v New Yorku. V septembri 1958 sa oženil s Lolou Jean Redford Van Wagenen, no v roku 1985 sa rozviedli.

Podľa scenáristu Williama Goldmana bol Redford iba obyčajným priemerným kalifornským blondiakom, ale iného takého s Redfordovou dávkou šarmu, príťažlivosti a talentu nepoznal.

Ani Redfordova hviezda sa nezrodila za jeden večer. Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov vystupoval vo viacerých televíznych show. Jednými z jeho prvých televíznych vystúpení boli The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents, Maverick, Naked City, Route 66 a Dr. Kildare. Za výkon v epizóde In the Presence of Mine Enemies k seriálu Playhouse 90 získal Cenu kritiky a za The Voice of Charlie Pont z roku 1962 nomináciu na cenu Emmy v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Na Broadway debutoval v malej úlohe hry Tall Story v roku 1959. Následne si ho vybrali do divadelných hier The Highest Tree (1959) a Sunday in New York (1961). Najväčší úspech na doskách, ktoré znamenajú svet, prišiel za jeho postavu nevrlého novomanžela Elizabeth Ashley v hre Neila Simona Barefoot in the Park z roku 1963.

Vo filme debutoval v roku 1962, keď ho režisér Denis Sanders obsadil do protivojnovej snímky Vojnový hon o Kórejskej vojne. Vďaka veľkému úspechu na Broadway a filmu Vojnový hon dostal ponuku hrať bisexuála vo filme Súkromie Daisy Cloverovej (1965). Práve za túto snímku získal svoj historicky prvý Zlatý glóbus. Vo filme účinkoval s Natalie Wood, s ktorou sa stretli aj na natáčaní filmu Sydneyho Pollacka Zakázaný majetok (1966). V tom istom roku sa na pľaci stretol po prvý raz aj s dcérou Henryho Fondu - Jane. Vznikla tak pamätná snímka Štvanica, kde si zahral utečenca. Dvojica vytvorila perfektný pár aj vo filme Bosé nohy v parku (1967) a aj v ďalšom Pollackovom filme Elektrický jazdec (1979).

Redford, vedomý si svojich kvalít, začal niektoré ponuky odmietať. Zavrhol myšlienku hrať vo filme Kto sa bojí Virginie Woolfovej? aj Absolvent a počkal si na rolu vo filme Butch Cassidy a Sundance Kid, kde hral po boku Paula Newmana. Film z neho spravil hviezdu, akú Hollywood dlho potreboval. Vyzeral seriózne a bol seriózny. Za svoje ďalšie filmy sa tiež nemusí hanbiť, ale neboli až také úspešné. V roku 1969 napríklad produkoval film Zjazdár a zároveň si v ňom zahral. Okrem toho hral v snímkach Willie Boy (1969), Malý Fauss a veľký Halsy (1970), Ukradnutý diamant (1972) a Jeremiah Johnson (1972). Ďalší väčší úspech sa dostavil v podobe politickej satiry vo filme Kandidát (1972). Veľký kariérny posun vpred zaznamenal v roku 1973 filmami Takí sme boli a Podraz. Čoraz častejšie sa na plátne objavoval s trojicou Newman, Wood, Fonda, ale zahrali si s ním aj Barbra Streisand, Faye Dunaway, Meryl Streep a Michelle Pfeiffer.

V 70-tych rokoch pokračoval v práci na filmoch Veľký Gatsby (1974), Veľký Waldo Pepper a Tri dni Kondora (1975). Do pamäti sa vryla aj jeho snímka Všetci prezidentovi muži z roku 1976 o afére Watergate. V rokoch 1974, 1976 a 1977 získal tri Zlaté glóbusy v kategórii Najobľúbenejší herec.

Ako režisér sa po prvý raz predviedol v roku 1980, kedy režíroval oscarový film Obyčajní ľudia, za ktorý získal aj ďalší Zlatý glóbus. Za kameru sa znova postavil až o osem rokov pri natáčaní filmu The Milagro Beanfield War. Režisérsku taktovku potom uchopil ešte štyrikrát, pri filmoch A rieka tečie / Kadiaľ tečie rieka, Quiz Show, Zaklínač koní a Legenda o slávnom návrate.

V nezávislých filmoch sa začal angažovať ešte v roku 1981, kedy založil neziskovú organizáciu Sundance Institute v Park City v štáte Utah. Podieľal sa tak na workshopoch a organizácii filmových festivalov. V roku 1995 získal licenciu na vytvorenie káblovej televízie, ktorá by vysielala iba filmy nezávislých režisérov.

V roku 1985 ho do služby opäť povolal Pollack. S Meryl Streep ich obsadil do oscarového filmu Spomienky z Afriky / Spomienky na Afriku. Po nepodarenej dráme Havana z roku 1990 hral v dokumentárnom filme Our Biosphere: The Earth in Our Hands, britskej snímke Naked Hollywood, zahral si vo vlastnom A rieka tečie / Kadiaľ tečie rieka, Sliediči a dokumente Incident at Oglala. Pod vedením Adriana Lynea hral vo filme Neslušný návrh a pod vedením Jona Avneta vo filme Intímne detaily. Ku koncu 90-tych rokov sa zaskvel v romantickej snímke Zaklínač koní. Rok 2001 odštartoval akčným thrillerom Spy Game a hral v dráme Roda Luriea Posledná pevnosť. Okrem toho získal Čestného Oscara. V ďalšom roku si na svoje konto pripísal dva dokumentárne filmy a jednu televíznu adaptáciu. S vekom bol aj pohľad v jeho očiach stále vážnejší, ale určite v ňom nechýbala rovnaká iskra ako zamlada.

V roku 2004 si ju neodpustil vo filmoch Únos, kanadskom krátkometrážnom dokumente Sacred Planet a Aloft. Naposledy účinkoval vo filme Žiť po svojom režiséra Lassea Hallströma.

Čo sa týka Redfordovho súkromia, s Lolou Jean mal štyri deti, no syn Scott zomrel na následky syndrómu náhleho úmrtia. Ich dcéra Shauna je maliarka, syn David James pracuje ako scenárista a dcéra Amy Hart je herečka. V minulosti žil s viacerými ženami - Soniou Braga, Kathy O'Rear a nemeckou maliarkou Sibylle Szaggars.

Politicky sa radí k liberálom, pričom podporuje práva rodených Američanov a bojuje za ochranu životného prostredia.

