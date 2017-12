Muž, ktorému koluje v krvi tanec - Patrick Swayze

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Americký herec, tanečník, spevák a skladateľ Patrick Swayze sa narodil 18. augusta 1954 v texaskom Houstone. Syn Jesseho Waynea Swayzea a Patricie Yvonne Helen Karnes dostal ...

17. aug 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Americký herec, tanečník, spevák a skladateľ Patrick Swayze sa narodil 18. augusta 1954 v texaskom Houstone. Syn Jesseho Waynea Swayzea a Patricie Yvonne Helen Karnes dostal do vienka lásku k tancu a meno Patrick Wayne Swayze. Idol konca osemdesiatych rokov má staršieho brata Dona, ktorý je tiež hercom. Jeho matka Patsy vlastnila baletnú školu a pôsobila ako choreografka. Malý Patrick mal teda k tancu nielen blízko, ale tanec mu takpovediac koluje v krvi. Swayze absolvoval náročné kurzy tanca v Harknessovej baletnej škole, odkiaľ jeho kroky viedli do Joffreyho baletnej školy v New Yorku. Ako tanečník debutoval v predstavení Disney on Parade, kde vystupoval ako Prince Charming. Po účinkovaní v broadwayskej produkcii muzikálu Pomáda, debutoval ako Ace v komédii Skatetown, U.S.A. (1979). V roku 1981 si zahral v epizóde Blood Brothers kultového seriálu M*A*S*H. Jeho otec v roku 1982 zomrel na následky alkoholizmu.

Po niekoľkých menších filmových a televíznych úlohách prišla jedna z hlavných postáv v úspešnom miniseriáli Sever a juh (1986). O rok neskôr získal rolu, ktorá mu vyniesla nomináciu na Zlatý glóbus, a vďaka ktorej si ho dodnes pamätá celý svet. Idolom sa stal vďaka stvárneniu tanečného inštruktora Johnnyho Castlea vo filme Hriešny tanec (1987). Pre film napísal aj úspešnú pieseň She's Like the Wind. Nasledovalo niekoľko neúspešných snímok, po ktorých prišiel nový filmový hit a s ním aj nominácia na Zlatý glóbus. Vybojoval si ju stvárnením Sama Wheata vo filme Duch (1990), v ktorom si zahral s Whoopi Goldberg a Demi Moore. O rok neskôr sa po boku Keanu Reevesa objavil v akčnej snímke Bod zlomu (1991). V deväťdesiatych rokoch patril medzi pomerne obsadzovaných a obľúbených hercov. Časopis People ho v roku 1991 zaradil do päťdesiatky najpríťažlivejších ľudí sveta. V roku 1992 si zahral vo filmoch Mesto radosti a Hráč. Nasledovala komédia Otec vagabund (1993), dráma Tri priania (1995) a dobrodružný rodinný film Tall Tale (1995). V roku 1996 bol znovu nominovaný na Zlatý glóbus. Tento raz sa stvárnenie "drag queen" Vidy Boheme v komédii Traja muži v negližé (1995). Od 18. augusta 1997 je Swayze hrdým majiteľom hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy. Počas nakrúcania thrilleru Listy od vraha (1998) si pri páde z koňa zlomil nohu. Viac ako noha ho ale trápila závislosť na alkohole, nad ktorou sa mu darí úspešne víťaziť.

Za to, aby si zopakoval úlohu Johnnyho Castlea, mu údajne ponúkli šesť miliónov dolárov, on aj tak odmietol. V roku 2004 sa ale ako bezmenný učiteľ tanca objavil vo voľnom pokračovaní Hriešneho tanca. Na filmovom plátne ho mohli diváci naposledy vidieť ako Lancea v komédii Univerzálna upratovačka (2005).

O hercovi je známe, že je veľmi "spirituálny" a verí v liečivú silu kryštálov. Vychovávali ho ako katolíka, no neskôr konvertoval k baptistom. Nová náboženská komunita mu znovu nevyhovovala a pokoj preto hľadal v budhizme. Viery v nirvánu sa ale vzdal a vstúpil do scientologickej cirkvi, ktorú onedlho tiež opustil.

Svoju manželku Lisu Niemi stretol, keď ako 15-ročná študovala tanec u jeho matky. Vzali sa 12. júna 1975.

Spracované podľa: en.wikipedia.org, www.imdb.com, www.csfd.cz, www.patrickswayze.net.

dm;sp;xd