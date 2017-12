Novou Dolly Leviovou bude Kateřina Brožová

17. aug 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Novou predstaviteľkou Dolly Leviovej v muzikáli Hello, Dolly!, ktorý od januára tohto roka uvádza divadlo Nová scéna, bude česká herečka Kateřina Brožová. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informovala generálna riaditeľka divadla Wanda Hrycová. Ako povedala, stále nevedia, ako bude pokračovať spor s bývalou Dolly Helenou Vondráčkovou a preto si nemohli dovoliť dlhšie čakať. "Ja mám zodpovednosť za divadlo, aby sme týmto sporom neohrozili predstavenie Hello Dolly! a z týchto dôvodov sme sa rozhodli rozmýšľať na alternáciou, v prípade, že by sa Helena do predstavenia nevrátila, ale aj v prípade, že sa vráti, nemal by to byť nejaký zásadný problém. Som veľmi rada, že po konzultácii s režisérom predstavenia Milanom Lasicom sme spoločne dospeli k názoru, že Kateřina Brožová by bola ideálnou predstaviteľkou Dolly," uviedla Hrycová. Brožová tak v úlohe Dolly doplní dve slovenské herečky Helenu Krajčiovú a Jarmilu Hittnerovú. Podľa Hrycovej je dôvodom jej angažovania záujem slovenských divákov o českých hercov. Osobnosti, ktoré bežne vidia len na televíznych obrazovkách, zaručene pritiahnu ich pozornosť. Brožová sa musí do štúdia úlohy pustiť takmer okamžite. Do začiatku divadelnej sezóny totiž musí naskúšať celé predstavenie, čo zahŕňa piesne, texty a náročnú choreografiu. Počas tohto obdobia sa jej budú individuálne venovať korepetítor, choreograf a herecký pedagóg. "Verím, že sa mi podarí 'vplávať' do predstavenia tak, aby som nerušila," komentovala svoj nečakaný vstup do muzikálu.

Kateřina Brožová pochádza z umeleckej rodiny. Už ako dieťa preto chodila na balet, na klavír a do dramatického krúžku. Ako uvádza na svojej oficiálnej stránke www.katerinabrozova.cz, v profesionálnej kariére sa chcela venovať zvieratám, ale kroky ju nakoniec predsa zaviedli k divadlu. Herectvo študovala na divadelnej fakulte pražskej Akademie múzických umění. V treťom ročníku začala hosťovať v Divadle na Vinohradech, kde po škole pokračovala účinkovaním na polovičný úväzok a po dvoch rokoch tam získala trvalý angažmán. Za deväť sezón na jeho doskách odohrala viac ako dvadsať postáv. Od roku 1997 hrá ako hosť v Hudobnom divadle v Karlíně, kde v súčasnosti vystupuje vo dvoch muzikáloch - Noc na Karlštejně a Jekkyl&Hyde. Od toho istého roku odštartovala aj svoju spevácku kariéru - nahrala tri sólové albumy a dva v spolupráci s Laďom Kerndlom a Orchestrom Felixa Slováčka. Slovenskí diváci si ju môžu pamätať najmä z účinkovania v televízii, kde sa predstavila napríklad v seriáloch Život na zámku (1996) alebo Pojišťovna štěstí (2004). Zahrala si aj v muzikáli Galileo Janka Ledeckého, ktorý v roku 2005 istý čas hosťoval v Bratislave.