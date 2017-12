Janis Joplin stvárni vo filme Zooey Deschanel

17. aug 2006 o 15:50 SITA

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Herečka Zooey Deschanel porazila v boji o filmovú rolu speváčky Janis Joplin konkurentky ako Lindsay Lohan, Britney Spears, či Scarlett Johansson. Režisérka životopisného filmu Penelope Spheeris spočiatku počítala so speváčkou Pink, neskôr však uviedla, že producenti mali k jej výberu pripomienky a miesto sa tak uvoľnilo pre inú herečku.

Film s titulom The Gospel According To Janis sa začne natáčať v novembri tohto roku vo Filadelfii.

Autorka hitu Piece Of My Heart - Janis Joplin zomrela na predávkovanie heroínom a alkoholom

v hotelovej izbe istého hollywoodskeho hotela v októbri 1970 vo veku 27 rokov. Zooey Deschanel oslávi 27. narodeniny 17. januára 2007.

Informácie zverejnil internetový portál femalefirst.co.uk.