Návštevníkov Hodokvasu privítali horúce lúče letného slnka

17. aug 2006 o 21:04 SITA

PIEŠŤANY 17. augusta (SITA) - Horúce lúče letného slnka dnes privítali návštevníkov 7. ročníka populárneho multimediálneho festivalu Hodokvas. Úvodné fanfáry z hlavného stageu oznámili o 15:00 začiatok podujatia, ktoré sa tento rok presunulo z Pezinku na piešťanské letisko. V priebehu troch dní sa tu má na 12 pódiách predstaviť vyše 1000 účinkujúcich vrátane 150 hudobných kapiel. Do 19:00 tu cez vchod prešlo asi 12-tisíc ľudí, pričom organizátori očakávajú do večera návštevnosť až 16-tisíc. Popri silnej zostave slovenských kapiel ako Zóna A, Le Payaco, či Hex sa tu v prevažne punkový večer predstaví i očakávaný headliner Iggy Pop spolu s kapelou The Stooges, britskí The Adicts, ale aj český Čechomor.

Práve nezvyčajné požiadavky amerického hudobníka urobili organizátorom najväčšie starosti. Vyriešiť ich napokon museli čiastočným kompromisom. Namiesto živého krokodíla mu zohnali nafukovacieho, ktorého priviazali o unimobunku v sektore VIP. Napriek tomu, že cigarety, ktoré sa už päťdesiat rokov nevyrábajú sa im kúpiť nepodarilo, s problémami mu zadovážili motorku modročiernej farby od renomovaného nemeckého výrobcu.

Popri hudbe si tu návštevníci môžu vychutnať aj rôzne iné atrakcie, medzi ktorými nechýba ani bungee jumping, či kadernícky salón, kde si záujemcovia môžu nechať urobiť aj extravagantné punkové "číro". Zdravotníci museli ošetriť už aj prvé zranenia. Najčastejšie išlo o bodnutia hmyzom, výnimkou neboli ani drobné rezné rany. Istú usporiadateľku museli po poranení nožom previezť do nemocnice. Podľa jedného zo zdravotníkov, lekársku pomoc doteraz vyhľadalo takmer sto ľudí.

V piatok sa má od 14:00 na Hodokvase predstaviť aj americká kapela Living Colour, Škóti The Exploited, anglická formácia I am X, či punk-rocková slovenská legenda Slobodná Európa.

