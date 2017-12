Simonovo pesničkárstvov elektronických klietkach

Paul Simon: Surprise

18. aug 2006 o 8:05 PAVEL MALOVIČ (Autor je pesničkár a publicista)

Majster krehkých balád a rozprávač zvláštnych príbehov so schopnosťou napísať miliónový hit - to je Paul Simon, ktorý si užil svoj prvý úspech už v roku 1957 ako šestnásťročný duetom s Artom Garfunkelom (vtedy tvorili dvojicu Tom&Jerry a mali skladbu Hey Schoolgirl).

V súčasnosti pre svojich verných i nových poslucháčov prináša akustické prekvapenie v podobe vrúcne prijímanej i rezolútne odmietanej jedenástej sólovej nahrávky. Ako inak - opäť rezignuje na osvedčené zvukové aj rytmické postupy a radšej prezentuje špeciálne koncipovaný pesničkový program. Je poukladaný ako viacvrstvová mozaika kryštalicky znejúcich „meditácií“, často dokonalo identifikovateľných iba folkrockovými fajnšmekrami pri počúvaní v slúchadlách.

Konštrukcia melódií je pomerne „nemelodicky“ komplikovaná a zostáva viac-menej stabilná, bez zásadnejších nápadov. Veľmi nečerí hladinu úrovne ostatného, tak trocha „odzívaného“ albumu You Are The One, ba dokonca sa niekedy pri pozornom rozoznávaní zdá, že nové CD je len jeho akýmsi miernym pokračovaním, či druhým, ľahko recyklovaným dielom.

Trojročná príprava nových pesničiek sa niesla v sebatrýznivom hľadaní zmyslu tvorby, čo sem-tam prerušilo turné s Bobom Dylanom alebo dlhoročným partnerom Artom Garfunkelom, ale Simon nakoniec našiel určité úspešné východisko z klbka pochybností tam, kde to naozaj nikto nečakal.

Po stretnutí s producentom a experimentujúcim multimediálnym čarodejníkom Brianom Enom, ktorý má za sebou spoluprácu s rôznorodými umelcami (U 2, Talking Heads, David Bowie, Roxy Music), ale aj mimoriadne sólové projekty (znelky pre newyorské letisko a pod.), sa rozhodol, že spojí svoje pesničkárstvo práve so zvukovými čachrami elektronických klietok tohto majstra. Výsledok je zvláštne kovový.

Bezhitový album obsahuje jedenásť mikrodrám, ktoré sa pre Simona v nezvyčajne hojnej miere dotýkajú politiky USA, ale ťažiskovo sú i osobnými výpoveďami prezretého jedinca. Zvláštnosťou je novší rozmer v podobe džezových intarzií, ktoré majú na svedomí hostia (gitarista Bill Frisell a klávesista Herbie Hancock), presakujúcich najmä v oscarovou nomináciou ovenčenej skladbe Father And Daughter z filmu The Wild Thornberrys.

Celkovo teda ide o album, ktorý je na viacnásobné počúvanie pri dokonalom sústredení aj na vychutnávanie technických fígľov a patrí určite medzi Simonove pozoruhodné počiny (i keď nie najlepšie) pričom neznalých priaznivcov baviť nemusí.