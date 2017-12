Viedeň

18. aug 2006 o 0:00

Snímky nemej éry ožijú pod šírym nebom v parku Laaerberg

V koncertnej záhrade parku Laaerberg sa uskutoční od štvrtka do soboty (17. - 19. augusta) letné filmové premietania nemých klasík v sprievode živej hudby. Premietanie sa uskutoční v areáli parku pod názvom Nemé & ozvučené. Žiaden park nie je tak úzko spätý s históriou filmu ako Laaerberg. V 20. rokoch 20. storočia sa tu nakrúcali snímky rakúskej veľkoprodukcie obdobia nemej éry. Laaerberg bol ako prvý v meste systematicky zadaptovaný na komplexné priestranstvo pre veľkofilm.

Prezentácie nemých historických filmov v kombinácii s elektronickými hudobnými aranžmánmi sa začnú každý deň približne o 21.00 hodine. Vstupné je sedem eur a do parku Laaerberg sa záujemcovia dostanú autobusom 68A od metra U1 na námestí Reumannplatz alebo električkou 67 po konečnú stanicu Kurzentrum Oberlaa.



Flex, Donaukanal/Schotternring

19. 8. London Calling. The return of the Underground Rock o 23.00

21. 8. Dub Club o 23.00

22. 8. Crazy The electronic Tuesday o 22.30

24. 8. Beat it o 23.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

18. 8. Red Hot Pods o 21.00

19. 8. Bill Grah Memorial Band o 21.00

21. 8. Konrad Windisch o 21.00

od 22. 8. Barbara Dennerlein, Leonard Gincberg o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

18. 8. KK-Strings: "Mozart on Sale", classic & comedy o 19.30

19. 8. Birgit Denk, viedenský dialekt rockový, bluesový & soulový

o 19.30

23. 8. Loukia Agapiou, grécke piesne

o 19.30

24. 8. The Black Rose Quartet, blues

& soul music o 19.30

Flohmarkt, Naschmarkt každú sobotu od 6.30 - 16.00

Staroviedenský trh umenia a starožitností, am Hof - každý piatok a sobotu od 10.00 - 19.00

Trh umenia a starožitností, Donaukanalpromenade, (stanica U4 Schottenring) sobota od 14.00 - 20.00, nedeľa od 10.00 - 20.00

Café Landmann, Dr.-Karl-Lueger-Ring 4

18. 8. Melange fatale o 20.00

20. 8. Atrament a pero - scénická literatúra pri káve o 20.00

Wiener Lustspielhaus, Prater (oproti Schweizerhaus)

19. a 20. 8. Tak to robia všetci alebo Cosi fan tutte o 20.00

od 23. 8. Tak to robia všetci alebo Cosi fan tutte o 20.00

Schönbrunner Schlosstheater, zámok Schönbrunn

do 27. 8. J. Strauss: Vienská krv, opereta o 17.30

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 1. 10. Why Pictures Now

do 29. 10. Joseph Beuys

do 26. 11. Review

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

V Armes Theater sa hrá nové predstavenie Vôňa kvetov Divadlo Armes Theater ponúka jednu z najúspešnejších hier anglického dramatika Jamesa Saundersa Vôňa kvetov. Herci pod vedením režiséra Erharda Pauera vyrozprávajú príbeh Zoe, ktorá si z nešťastnej lásky k svojmu nevlastnému bratovi vzala život. Životný príbeh Zoe, ako aj jej dôvody ukončenia života sú prezentované v podobe spomienok a retrospektív samotnej hrdinky. Spomienka na Zoe postupne v mysliach pozostalých bledne a zostáva len nezodpovedaná otázka, čo po nej zostalo. Zahmlené spomienky, hlboká láska a predovšetkým vôňa kvetov.

Čaro tohto romantického príbehu vytvára predovšetkým činohra, hudba, jednoduché kostýmy a minimum rekvizít. Nezameniteľnú atmosféru dodávajú hre priestory slávnostnej sály Volksliedwerk, ktorá sa nachádza v nádhernej historickej budove bývalého hostinca Bockkeller.

Hru kvetov si môžete pozrieť v divadle Armes Theater na ulici Gallitzinstrasse 1 v priestoroch Volksliedwerk 16. až 19. a 23. až 26. augusta o 19.30 hod. Vstupné je 12 eur. Foto © Armes Theater Wien