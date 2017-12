Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

18. aug 2006 o 0:00

Kultúrna úderka prekypuje energiou

Skupina Kulturní úderka sa pohybuje na českej scéne od polovice 90. rokov. Nie sú to žiadni nováčikovia, o čom svedčí účasť na renomovaných českých festivaloch ako Trutnov, Blues v lese, Blues aperitív, Blues Alive, Zámostí. Kapelu tvorí trio vynikajúcich inštrumentalistov na čele s gitaristom a výrazným speváckym talentom Štěpánem Dokoupilem. Dopĺňa ho Michal Kusák na bicích a multiinštrumentalista Mojmír Bob Sabolovič na base, kontrabase, gongu a gitare. Hudobne sa pohybujú na pomedzí blues, rocku a funky a ich živé vystúpenie prekypuje spontánnou energiou a výrazným bluesovým feelingom, ktorý neupadá do klasického klišé, ale využíva celé spektrum modernej rockovej hudby. V poslednom čase kapela sama svoj štýl označuje ako ortodoxný bluescore. (ani)

Kulturní úderka - štvrtok 24. august, Stará pekárna, Štefánikova 75/8, o 20.00. Foto - www.freemusic.cz



MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a

Petr Písařík (do 30. 8.)

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Potěš Pámbů, pane Grünbaum! (do 9. 9.)

Očami nevidomých (do 23. 9. 2006)

PALÁC ŠLECHTIČEN, Kobližná 1

Svátostka - upomínka a talisman (do 2. 9.)

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, Dominikánská 9

Willy Scherübel, osobitná inštalácia zo živých rastlín na nádvorí (do 31. 8.)

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

W. A. Mozart 1756 - 2006 (do 31. 12. 2006)

TECHNICKÉ MUZEUM, Purkyňova 105

Život a dielo Kurta Gödela, stému výročiu narodenia matematika, logika a brnianskeho rodáka Kurta Gödela venuje novú expozíciu Technické múzeum, výstava je umiestnená v Malej galérii Technického múzea (do 30. 12. 2006)

KONCERTY

A KLUBOVÉ VEČERY

STARÁ PEKÁRNA

18. 8. Maso o 20.00

24. 8. Kulturní úderka o 20.00

MERSEY MUSIC PUB

18. 8. Fever o 20.00

19. 8. Groovin! o 20.00

22. a 23. 8. Musicbox o 20.00

24. 8. Vlasatý Večírek alebo Oldies Party - Pavel Řehoř o 20.00

FASHION CLUB KROKODÝL

18. 8. Nefalšovaná plážová párty alebo Dovolenka - DJ orgasm, ing

19. 8. Salsa, merengue & black music party (DJ nelo lunda & edú)

21. 8. Relax s black music

22. 8. Relax s black music

23. 8. Grécka párty

24. 8. Nelo lunda afro-latino párty

7NEBE

18. 8. Housetrouse - DJ's: Misha. N + hosť

19. 8. Dance power - House + R`N`B : DJ Kvaky

20. 8. Misha. N`s house evening

21. 8. The other side - progressive music - DJ Carlos

22. 8. CELESTE - Nebeský house - DJ's: Shala (Clubzone.cz) a Martin Pago

23. 8. WELCOME TO MIAMI - Trance & Progressive - 4 DJ's on 2 stages

24. 8. Clubsound - Club & Funky - resident DJ Cuba6 (jv)