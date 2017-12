The Adicts oslavujú 30. výročie

V súčasnosti sú The Adicts najdlhšie fungujúcou punkovou kapelou v pôvodnej zostave. Legenda uzrela svetlo sveta v roku 1976 v anglickom mestečku Ipswich pod názvom Afterbirth & The Pinz. Už zakrátko si však zmenili názov na The Adicts a začali vystupovať s imidžom inšpirovaným novelou Anthonyho Burgessa Mechanický pomaranč.

Lídrom kapely je Monkey - klaun s bielou tvárou, bizarným kostýmom a pinčovým klobúčikom na hlave. Ich hudba je zmesou punku, ska a oi! Medzi najväčšie hity The Adicts patria piesne Viva la revolution, Do it to me, Angel či Steamroller. (ani)

The Adicts - sobota 19. august, tovární hala Harfa, o 20.00.

Foto - www.suburbias.com