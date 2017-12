Iggy Pop vystúpil na Hodokvase

18. aug 2006 o 7:42 TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) Kultový spevák Iggy Pop bol vo štvrtok v noci hviezdou úvodného dna festivalu Hodokvas, ktorý sa tohto roku odohráva na piešťanskom letisku.

Rockový leguán sa napokon zaobišiel aj bez živého krokodíla v šatni, ktorý údajne patril medzi jeho špeciálne požiadavky. Na najväčší stage prišiel so svojou kapelou takmer presne a na javisku sa potom takmer hodinu nezastavil. Iggyho hlas ovládol piešťanské letisko široko ďaleko a do pol pása nahý spevák nešetril nielen hlasivky, ale predviedol aj zopár svojich divokých gest, ktorými je povestný.

V tesnej blízkosti Iggyho si aj na Hodokvase mohlo zašantiť zopár šťastlivcov, ktorých si spevák vyťahoval priamo na pódium. To bolo mimochodom po celý čas hojne zalievané pivom a inými tekutinami, ktoré okrem iného hádzali niektorí jedinci z hľadiska. Podstatná časť publika si však jeho koncert vychutnávala tancom, prípadne spevom. Iggy sa nakoniec rozlúčil jedným prídavkom, čo možno niektorých "skalných" sklamalo, no noc na Hodokvase mala aj svoje ďalšie pokračovanie a samotný festival privíta do 19. augusta ešte niekoľko zaujímavých interpretov.