Adela Banášová a Tomáš Bezdeda sa učili tancovať

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Moderátorka Adela Banášová so svojím partnerom a spevákom Tomášom Bezdedom trávili posledné dni v tanečnej škole. Jedným z dôvodov, prečo sa zdokonaliť v pohybe na tanečnom ...

18. aug 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Moderátorka Adela Banášová so svojím partnerom a spevákom Tomášom Bezdedom trávili posledné dni v tanečnej škole. Jedným z dôvodov, prečo sa zdokonaliť v pohybe na tanečnom parkete, je pre dvojicu i pripravovaná šou TV Markíza Tanečná horúčka. Adela sa v nej spolu s Martinom "Pycom" Rauschom predstaví v úlohe moderátora, Tomáš bude súťažiť. Vytvorí jednu z desiatich dvojíc, v ktorej má profesionálny tanečník za štyri mesiace naučiť svojho zverenca tancovať. Adela sa o svoju polovičku neobáva. "Tomášovi to išlo dosť dobre už v tanečnej škole, ale je zvláštny v tom, že aj keď sa naučí kroky a všetko pochopí, vždy to vyzerá tak divne. Chýba mu ešte také držanie tela, aké by malo byť, ale teším sa, že bude tancovať a že to berie to ako zábavu," povedala pre agentúru SITA jeho polovička.

Sama Adela sa kvôli Tanečnej horúčke špeciálne pripravovať nemusí, pretože ako tvrdí, jej úlohou nebude súťažiť. Na parkete by sa však nestratila. "Zvládnem chachu, jive, waltz, valčík, foxtrot, tango, ale len v takej verzii, akú mám naučenú s Tomášom. Sotva by ma niekto vyhodil z konceptu, tak neviem neviem," priznáva sa. Podľa nej by mal práve projekt Tanečná horúčka naučiť Slovákov, že plesy nie sú len o róbach, ale v prvom rade o tanci.

Pôvodný formát britskej BBC s názvom Tanečná horúčka sa bude na obrazovkách TV Markíza objavovať od októbra počas víkendov. V šou by malo účinkovať desať celebrít: Helena Vondráčková, Jozef Golonka, Marianna Boučková, Juraj Bača, Jan Novotný, Maroš Kramár, Zuzana Fialová, Kateřina Brožová, Fero Mikloško a Tomáš Bezdeda. Ich úlohou bude za štyri mesiace profesionálne zvládnuť všetky spoločenské a latino tance. Výkony celebrít budú vystavené ostrej kritike štvorčlennej poroty v zložení: choreograf a režisér Ján Ďurovčík, porotkyňa v súťažiach spoločenských tancov Elena Jagerská, profesorka tanca na VŠMU Dagmar Hubová a režisér Jozef Bednárik. Hlavné slovo však majú diváci. Hlasovaním rozhodnú, ktorý pár sa dostane do finále a získa titul Kráľ a Kráľovná spoločenských tancov. "Po odvysielaní tohto formátu sa na Slovensku stane z tancovania móda," sľubuje režisér programu Peter Ňunéz.