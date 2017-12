Podoby Mozarta predstavuje výstava vo Viedni

19. aug 2006 o 16:25 TASR

Viedeň/Bratislava 19. augusta (TASR) - Výstava MOZART - experiment a osvietenstvo, ktorá sa koná od marca vo viedenskej Albertine, pritiahla v júli vďaka 130 novým výstavným objektom, medzi ktorými sú aj dve nové róby od diorského návrhára Johna Galliana, mnohých návštevníkov. Jedným zo sprievodných eventov prezentácie je i nevšedné podujatie - lety historickým balónom, ktoré sa konajú oddnes do 27. augusta.

Usporiadateľom letov je výrobca pravých čokoládových bonbónov v tvare guľôčok, tzv. Mozartkugel - firma Mirabell. V teplovzdušnom balóne v historickom dizajne pripomínajúcom Mozartkugel môžu vzlietnuť jedna až dve osoby, presne tak ako v 18. storočí bratia Montgolfierovci, a z výšky 75 metrov obdivovať výhľad na Viedeň.

Lety v teplovzdušnom balóne patrili v Mozartových časoch k najväčším atrakciám a stali sa symbolom pokroku a experimentovania. V okamihu vzlietnutia prvého balóna sa narušili od základov všetky zaužívané štruktúry a ľudia to prijímali s nevšednou eufóriou. Efekt prekvapenia a pocit radosti sprevádzal celé 18. storočie, ktorému dalo rozlet inšpiratívne osvietenecké myslenie.

Expozícia v Albertine potrvá do 20. septembra. Záujemcovia si môžu vychutnať tému obdobia osvietenstva a experimentovania prepojenú so životom Wolfganga Amadea Mozarta denne od 10.00 do 18.00 h.

Bližšie informácie na www.albertina.at.