Multimediálny festival Hodokvas prilákal viac ako 20 tisíc návštevníkov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Multimediálny festival Hodokvas prilákal tohto roku viac ako 20 tisíc návštevníkov.

20. aug 2006 o 15:26 TASR

Festival, ktorý sa tohto roku prvýkrát uskutočnil na piešťanskom letisku, vyvrcholil v noci zo soboty na nedeľu koncertmi interpretov ako Presidents of the USA, Macka B, Bauchklang, Vec, Supercroo či The Last days of Jesus. Viac ako 20-tisíc platiacich návštevníkov vytvorilo pravú "hodokvasnícku" atmosféru a zároveň prekonalo rekord v účasti. Počtom návštevníkov sa tak festival zaradil medzi najnavštevovanejšie kultúrne podujatia na Slovensku.

Hodokvas 2006 sa niesol aj v znamení ďalších rekordov. K nim patrí aj veľkosť hudobného pódia, ktorého mólo meralo 42,5 metra. Počas troch dní sa na letisku v Piešťanoch predstavilo spolu viac ako 150 hudobných i nehudobných združení, v ktorých účinkovalo vyše tisíc umelcov. Hodokvas pritom zostal verný prívlastku multimediálny. Výtvarné diela tu dokončilo osem umelcov, svoje miesto si našla aj tradičná, tentokrát 7,5 metra vysoká, festivalová socha. Vytvoril ju výtvarník Norbert Kelecsényi. Svoje vystúpenie musela zrušiť iba jediná skupina Rotterdam Ska Jazz Foundation, ktorá nemohla na festival pricestovať pre poruchu auta.

K spokojnosti organizátorov prispel aj fakt, že na Hodokvase nikto z návštevníkov neutrpel žiadne vážne zranenie ani úraz. Spolu bolo ošetrených 200 ľudí, zväčša šlo o nevoľnosti spojené s nadmerným pitím alkoholu. O bezpečnosť návštevníkov festivalu sa staralo vyše 100 ochrankárov, 25 zdravotníkov i jednotky mestskej a dopravnej polície z Piešťan.

Napriek tomu, že sa Hodokvas konal v novom a pre organizátorov neznámom prostredí piešťanského letiska, dopadol nad ich očakávania.