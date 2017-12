Hodokvas zakončila jazda amerických prezidentov

Kto by sa bol kedy odvážil povedať, že traja hudobníci, čo majú dokopy päť strún na gitarách, spravia takú dieru do sveta.

21. aug 2006 o 8:00 Dorota Kráková

Recesistická kapela Presidents of the USA chce, aby pôsobila amatérsky. Na Hodokvase vystúpila v sobotu. FOTO – MIROSLAV HUDÁK

Že v čase pochmúrneho grungeu a depresívnych textov sa v roku 1995 stane hitom bezstarostný popevok o konzervovaných broskyniach. A že túto pieseň si spolu s recesistickými Presidents of the USA príde do Piešťan zaspievať až 18–tisíc ľudí.

Rozpadnutá a znovuzrodená kapela seattleských hudobných veteránov, ktorá ťažko pracuje na tom, aby vyzerala amatérsky, vystúpila na hlavné pódium Hodokvasu v sobotu po 22.00 h. Očakávaní víkendoví headlineri, oblečení do košieľ a kravát a obutí v teniskách, sa pustili do šoumenského zabávania publika.

Rokenrolovú jazdu s divokými skladbami, nečakanými vtipmi a absurdnými textami sprevádzali punkové tance a výskoky štyridsaťročného frontmana s holohlavým imidžom Chrisa Ballewa. Koncertu nechýbalo nič, počas hodiny a pol odznelo všetko, čo malo i muselo, teda i Peaches alebo Lump - jediná pesnička zapísaná v histórii rokenrolu o tlstej žene, sediacej v pyžame na pohovke.

Hodokvasu tento rok prialo počasie i návštevníci. Rekord v návštevnosti padol už hneď v prvý večer – zabaviť sa sem prišlo 15–tisíc ľudí (spolu o päťtisíc viac), za čo usporiadatelia môžu ďakovať aj zmene miesta festivalu. Menšia nepríjemnosť sa stala v piatok podvečer. Pri vystúpení škótskej punkovej kapely The Exploited dav šalel tak veľmi, že usporiadateľom rozbil kameru.

Agentúra SITA píše, že napriek tomu, že zdravotníci previezli počas festivalu niekoľkých ľudí do nemocnice a stovky ošetrili, nemuseli sa zaoberať žiadnym vážnejším prípadom.

Voľné priestranstvá pri Pezinku či Modre nahradilo rozľahlejšie piešťanské letisko s výbornou organizáciou. Plusom bolo, že ľudia s preukazom ťažko postihnutých mali vstup zdarma. Stačí už iba zväčšiť kapacitu parkoviska a doviezť sem sprchy a z Hodokvasu bude festival stredoeurópskeho formátu.

Piatkoví headlineri Living Colors boli prekvapení z veľkého ohlasu divákov a plánujú sa k nám vrátiť. FOTO – MICHAL BURZA