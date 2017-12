CD

nové CD na trhu

21. aug 2006 o 9:30

Bratislava Hot Serenaders - The Broken Record

Okrem čulej koncertnej aktivity stihol orchester Bratislava Hot Serenaders v týchto dňoch pripraviť už svoj tretí samostatný album. Tentoraz ním poteší hlavne milovníkov džezu medzivojnových rokov 20. storočia. A to nielen amerického (bigbandov Duke Ellingtona a Paula Whitemana či niekoľkých menej známejších telies) - v dvadsiatke skladieb nájdete napríklad Svítá od Jaroslava Ježka, raritnú ruskú džezovú školu a skladbu Tatranský expres od priekopníka slovenskej "hot dance music" Júliusa Mózsiho.

Družina - Tragare

Indies records

Zoskupenie Družina hrá podľa vlastných slov slovenskú ľudovú hudbu trochu inak, a to v štýle, ktorý nazývajú ethnobeat. Ide im to veľmi dobre - predvlaňajší album sa v silnej konkurencii dostal na skvelé jedenáste miesto prestížnej ankety World Music Charts. Preto sa od ďalšej nahrávky veľa (a dlho) čakalo. Oplatilo sa. Družina medzi seba prijala niekoľko hostí z českej scény a známeho spievajúceho amerického perkusionistu Vinxa. Muž, ktorý spolupracoval so Stingom alebo Stevie Wonderom, sa ujal produkcie, čo ešte zvyšuje exportný potenciál celého albumu. Rockové a tradičné nástroje opäť navliekajú ľudové melódie do nového zvuku.

Sonic Youth - Rather Ripped

Sony Music BMG

Posledný album legendy newyorského undergroundu, ku ktorému ho zaväzuje zmluva s veľkým vydavateľom. Tentoraz bez producentského dohľadu gitaristu Jima O'Rourka, ale zase s oplakanými nástrojmi, ktoré skupine ukradli v roku 1999. Po niekoľkých dekádach na scéne už samozrejme ubudlo experimentov v prospech melodických pesničiek, ale k tradičnému rocku to má stále ďaleko. Kto dáva prednosť metaforám, zvuk albumu si môže predstaviť na základe jeho dvoch pracovných názvov (Sonic Life resp. Do You Believe in Rapture?). Kto ešte váha, možno ho presvedčí, že európska verzia albumu sa od americkej líši pridanou bonusovou skladbou Helen Lundeberg. (her)