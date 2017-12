Pre Chrisa Cornera je koncert ako sex

21. aug 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA) – Britský spevák zo skupiny Sneaker Pimps Chris Corner sa pred dvoma rokmi vydal na sólovú kariéru, a tak vznikol projekt I AM X. Na Slovensku sa s ním predstavil už trikrát, naposledy tento víkend na multimediálnom festivale Hodokvas. Corner tvrdí, že sa na Slovensko vždy rád vracia. "Hrávam koncerty v Anglicku, ale tie nie sú také intenzívne. Tu sú ľudia úžasní. Je v nich veľmi veľa energie a to je skvelé," povedal. "Keď máte oproti sebe takýchto ľudí, vystupovanie je ako sex. Je to vzájomná výmena energie," priznal Corner.

Názov I AM X si Corner nevybral náhodne. Charakterizuje jeho životný štýl a povahu. "X znamená veľa vecí. Je to umenie, je to život, môže to byť sex, ambícia alebo cieľ, je to Boh, náboženstvo alebo láska, môže to byť čokoľvek. Záleží to od nálady a povahy, od toho, čo človek chce, aby X znamenalo," povedal Corner. Preňho je to hlavne ambícia vytvoriť sólový projekt a osobné rozhodnutie, čo by chcel dosiahnuť vo svojom živote. Na názve I AM X sa mu najviac páči, že nemá konkrétne vysvetlenie a každý si v ňom môže nájsť to svoje.

Chrisovi Cornerovi učarovali krajiny ako Slovensko, Čechy, Poľsko či Rakúsko a hlavne ľudia, ktorí tu žijú. "Títo ľudia túžia po hudbe a ja stále túžim po ľuďoch," priznal sa. Corner, ktorý v súčasnosti žije v Berlíne, uvažuje aj nad možnosťou kúpiť si byt v Prahe, Brne alebo Bratislave. Sú to pre neho ešte neprebádané miesta, kde sa dejú nepredvídateľné veci, a to ho priťahuje. Chrisovým snom je zahrať si v Číne. "Čína sa západnej kultúre iba začína otvárať. Nikdy sme tam nepredali ani jedno CD a nemali žiadnych fanúšikov. Chcel by som ísť do tejto krajiny a zistiť, ako budú ľudia reagovať," povedal.

Najväčším relaxom pre Cornera je zostať doma. Takýto oddych si však tak skoro nedopraje. V súčasnosti totiž chystá soundtrack k ruskému sci-fi trileru Paragraf 78, robí producenta kamarátovej kapele a plánuje aj ďalšie koncerty. "Môj manažér má veľa plánov. Teraz sa chystá do Ameriky, takže možno budem mať nejaké koncerty aj tam," povedal pre agentúru SITA Corner. Na Slovensko by mala prísť formácia I AM X najbližšie v decembri.

