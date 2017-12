Jackie Chan rokuje so Zhangom o tretej časti Božskej relikvie

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AP) - Hviezda akčných filmov Jackie Chan rokuje so známym čínskym režisérom Yimouom Zhangom o možnej spolupráci na treťom pokračovaní filmovej série Božská relikvia. Uviedol ...

21. aug 2006 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AP) - Hviezda akčných filmov Jackie Chan rokuje so známym čínskym režisérom Yimouom Zhangom o možnej spolupráci na treťom pokračovaní filmovej série Božská relikvia. Uviedol to dnes Chanov hovorca. "Chan sa stretol s režisérom Zhangom už niekoľkokrát. Obidve strany chcú spolupracovať, ale musia sa dohodnúť na scenári," povedal a dodal, že už prediskutovali niekoľko nápadov, ale ešte ani jeden nebol obojstranne prijatý. Prvé dve časti série Božská relikvia boli nakrútené na štýl lovca pokladov ako bol Indiana Jones.

Yimou Zhang sa preslávil svojimi filmami ako Raise the Red Lantern (1991), Hrdina (2002) či Klan lietajúcich dýk (2004). Je jedným z najrešpektovanejších čínskych režisérov a na filmovom festivale v Benátkach ho dvakrát ocenili Zlatým levom. Jeho najnovší film je o imperiálnej politike v antickej Číne Curse of the Golden Flower (2006), v ktorom si zahrali Li Gong a Yun-Fat Chow.