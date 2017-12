Nicolas Cage nakrúca v Bangkoku nový film

21. aug 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AFP) - Oscarový herec Nicolas Cage odišiel do Bangkoku, kde bude nakrúcať svoj najnovší film s režisérskou dvojicou - bratmi Pangovcami. Uviedol to dnes hovorca projektu. Film Big Hit in Bangkok je nové spracovanie trileru bratov Pangovcov Bangkok Dangerous (1999) a bude sa nakrúcať prevažne v Thajsku.

"Cage je momentálne v Bangkoku. Tu a v ďalších thajských provinciách zostane približne tri mesiace, aby natočil film," povedal pre agentúru AFP hovorca spoločnosti Living Film Entertainment Thailand Poj Charlermpong. Vo filme hrá Cage nájomného vraha, ktorý sa zaľúbi do thajskej ženy a vzdá sa kriminálneho života. Pratia Pangovci sa narodili v Hong Kongu, ale prvé úspechy zožali práve v Thajsku. Medzi ich ďalšie známe filmy patria aj filmy Oko (2002), Oko 2 (2004) a Oko 3 (2005).