Červenovlasá diva Tori Amos

BRATISLAVA 21. augusta (SITA) - Americká speváčka, skladateľka a producentka Tori Amos, vlastným menom Myra Ellen Amos, sa narodila 22. augusta 1963 v meste Newton v Severnej Karolíne. Je jednou z mála ...

21. aug 2006 o 16:03 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA) - Americká speváčka, skladateľka a producentka Tori Amos, vlastným menom Myra Ellen Amos, sa narodila 22. augusta 1963 v meste Newton v Severnej Karolíne. Je jednou z mála amerických hudobníčok, ktorým sa podarilo spojiť lyrický alternatívny rock s hudobným prístupom 70. rokov. Odborníci označujú jej hudbu za mix orchestrálnych meditácií Kate Bush a "nahej lyriky" Joni Mitchell. Tori však nie je typická ani pri výbere svojho hudobného nástroja, pretože si pre alternatívny rock vybrala klavír. Texty, ktoré si píše sama, tiež riešia zaujímavé témy ako sexualitu, náboženstvo, patriarchát či osobné tragédie.

Tori Amos vyrastala na východe Spojených štátov v Marylande ako dcéra metodistického kňaza. Už od štyroch rokov spievala a hrávala na klavíri v kostolnom zbore, pričom i svoje prvé piesne napísala ešte pred pubertou. Vyhrala štipendium na prestížnej hudobnej škole Peabody Conservatory v Baltimore. Počas štúdií na konzervatóriu ju ako hudobníčku veľmi ovplyvnila hudba rockovej legendy Led Zeppelin. V tomto období začala písať popové balady a hrávať v miestnych baroch. Po skončení konzervatória sa odsťahovala do Los Angeles, kde sa stala popovou speváčkou. V roku 1987 podpísala zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Atlantic Records a o rok na to vyšiel jej debutový neautorský album Y Kant Tori Read. Album bol však prepadák a vôbec nezaujal ani rádiá ani médiá. Ani napriek počiatočnému neúspechu s ňou spoločnosť nerozviazala zmluvu. V roku 1991 jej spoločnosť sponzorovala cestu do Anglicka, kde odohrala niekoľko koncertov. Jej pieseň Me And A Gun z tohto obdobia je trýznivou výpoveďou o znásilnení. V britských médiách práve táto pieseň zaznamenala obrovský úspech a jej koncerty sa rázom vypredali.

Album Little Earthquakes, prvý jej čisto autorský album, vyšiel koncom roka 1991 a predával sa rovnako dobre v USA i vo Veľkej Británii. V roku 1992 vydala singel Crucify, na ktorom sa objavili i tri prerobené rockové klasiky, okrem iného Smells Like Teen Spirit od Nirvany a Thank You od Led Zeppelin. Z jej ďalšieho albumu Under the Pink z roku 1994 sa predalo vyše milióna kópií. Na ňom sa objavili hitové single ako God a Cornflake Girl. O dva roky neskôr pripravila svoj ďalší album Boys For Pele. Kritika ho označila za najzložitejší a zároveň najambicióznejší album, aký nahrala. V roku 1997 Tori Amos bojovala s rodinnými záležitosťami, medzi iným potratila, vydala sa a pracovala na nasledujúcom albume From the Choirgirl Hotel. Po dvojalbume To Venus and Back z roku 1999 nasledovalo turné spolu s kanadskou speváčkou Alanis Morissette. V roku 2001 sa Tori vrátila k prerábaniu piesní iných interpretov na albume Strange Little Girls. O rok na to už spolupracovala s nahrávacou spoločnosťou Epic a v októbri 2002 jej vyšiel album Scarlet's Walk. Nahrávku, ktorá priniesla 18 skladieb, označovali za "akustickú novelu". Album sleduje jej alter ego - Scarlet a jej výlet po krajine po 11. septembri 2001. Amos piesňami skúma históriu Ameriky, Američanov, pôvodných obyvateľov krajiny, pornografiu, masochizmus, homofóbiu a mizogýniu, ale politickú povahu albumu často zjemňuje jej klasická produkcia a skladateľské umenie. Prvý singel A Sorta Fairytale, ktorý vyšiel v septembri 2002, sa dostal do prvej desiatky americkej hitparády Adult Contemporary. Po vydaní albumu nasledovalo úspešné turné, ktoré trvalo takmer rok. V máji 2004 potom vydala DVD/CD set s názvom Welcome to Sunny Florida. DVD prinieslo kompletný záznam posledného koncertu turné On Scarlet's Walk, ktorý sa konal 4. septembra 2003 vo West Palm Beach. CD obsahovalo exkluzívne "B-strany" singlov z albumu Scarlet's Walk a niekoľko nových piesní na bonusovom disku Scarlet's Hidden Treasures. Set bol jednotkou na britskom trhu hudobných videí a DVD sa dostalo sa na dvojku v USA. Napriek úspechu s debutovým albumom v spoločnosti Epic sa ešte musela vrátiť k Atlantic Records, ktorým "dlžila" retrospektívnu kolekciu hitov. V novembri 2003 preto vydala album Tales of a Librarian, ktorý nazývala "akustická autobiografia". Podľa vlastných slov totiž nemá rada termín "najväčšie hity". Amos sa preto vrátila k najobľúbenejším piesňam svojej kariéry - zamerala sa na tie, ktoré podľa nej bližšie vysvetľovali jej životný príbeh. Ako "kronikárka" poskladala album, pridala dve nové piesne a nanovo nahrala dve "B-strany". Amos však obišla mnohé úspešné piesne ako Pretty Good Year alebo Hey Jupiter a dala prednosť menej známym ako Way Down alebo Mr Zebra. Na platni sa nachádza aj remix piesne Professional Widow, o ktorý sa postaral Armand van Helden, namiesto originálu, v ktorom si speváčka zahrala na čembale. Niektorí jej fanúšikovia preto s albumom neboli spokojní. Napriek tomu sa dočkal uznania kritikov. Bonusové DVD obsahuje fotogalériu a tri živé nahrávky zo zvukovej skúšky pred koncertom, ktorý prinieslo DVD Welcome to Sunny Florida.

Vo februári 2005 vyšiel jej zatiaľ posledný štúdiový album The Beekeeper. Ide o pravdepodobne najmelodickejšiu hudbu, akú Amos napísala, ale album sa môže "pochváliť" najhoršími recenziami v jej kariére. Tri piesne z neho vyšli ako rozhlasové single, ale žiaden z nich sa nedostal samostatne do predaja. Nasledujúce turné Original Sinsuality Tour zaznamenalo zmiešané reakcie. Takmer súčasne s albumom vyšla vo februári 2005 autobiografia Piece by Piece. V júli 2005 vydala v spolupráci s portálom iTunes exkluzívnu kompiláciu 45 piesní s názvom iTunes Essentials.

Tori má na svojom konte okrem albumov a singlov množstvo takzvaných "B-strán" singlov, ale aj piesní na filmových soundtrackoch - napríklad Veľké nádeje (1998) alebo Mission: Impossible II. (2000) a prispela na kompilácie a hudobné projekty mnohých kolegov, ako sú napríklad Al Stewart, Tom Jones alebo Sandra Bernhard. Takýmto spôsobom už nazhromaždila viac ako stovku piesní, ktoré sa nenachádzajú na jej albumoch. Toto číslo nezahŕňa živé nahrávky a remixy. Koncom septembra by mala vyjsť výnimočná päťdisková kolekcia A Piano: The Collection.

Spracované podľa: en.wikipedia.org, www.toriamos.com, www.hereinmyhead.com, www.yessaid.com/toriamos.html, www.imdb.com.

dm;vb;xd