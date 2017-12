Desmod má v pláne DVD aj výberovku

21. aug 2006 o 15:33 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA) - Po dlhoočakávanom turné Roomster Tour s hudobníkmi IMT Smile, Samom Tomečkom & Free Inna Cage a Adamom Ďuricom, ktoré prebehne od 28. augusta do 9. septembra, má Desmod v pláne rad ďalších projektov. Ešte do konca tohto roka by skupina rada stihla potešiť svojich fanúšikov darčekom v podobe DVD. "Chceme ho priniesť v limitovanej edícii, len pre pravoverných," prezradil pre agentúru SITA spevák kapely Kuly. Podľa neho preto muzikanti na DVD umiestnia aj materiál, ktorý zachytáva súkromie členov Desmodu. Popri doposiaľ nepublikovaných záberoch z koncertov, zákulisia počas natáčania aktuálnej platne Uhol pohľadu, či zo zákulisia nastávajúceho turné si tak fanúšikovia budú môcť spolu s Desmodom vychutnať ich spoločnú rodinnú dovolenku v Bulharsku a podobne.

Ďalším potenciálnym klenotom pre zberateľov, ktorý nitrianska kapela pripravuje na rok 2007, bude výberovka. Na jedno alebo dve CD plánuje Desmod umiestniť kompletný prierez svojej tvorby. Pätica muzikantov chce svojmu publiku touto formou pripomenúť najmä skladby z prvých dvoch albumov 001 a Mám chuť... "Piesne, ktoré mapujú naše začiatky, neboli predajne úspešné, ale máme pocit, že stoja za to, aby ich fanúšikovia poznali," myslí si Kuly. Spevák tvrdí, že nepôjde o tradičnú výberovku. Jej bonusom budú dve, alebo tri pesničky, ktoré vzniknú špeciálne pre spomínaný projekt a neobjavia sa ani na ďalšom radovom albume, s ktorým Desmod počíta na rok 2008.

Prvá zmienka o skupine Desmod siaha do roku 1996. Aj keď prvé jej demo vzniklo takmer hneď, debut 001 vydala až v roku 2000. Krátko na to sa na pultoch hudobných predajní objavuje ďalšia platňa Mám chuť... Záujem slovenského publika, ktorý prebudila, sa prejavil už na predajnosti tretieho albumu Derylov svet. Ten nahrával Desmod celkom dvakrát - prvá verzia nahrávky totiž "zmizla" z počítača. Mimoriadne úspešným bol projekt Skupinová terapia zo septembra 2004. Aj vďaka duetu Kulyho so Zuzanou Smatanovou Pár dní sa vypredal za bezmála tri mesiace. Aktuálnym albumom je tohtoročný počin skupiny Uhol pohľadu. Svojim fanúšikom ho Nitrania predstavia na spomínanom turné Roomster Tour. Od 26. augusta do 9. septembra zahrajú v Bratislave, Žiline, Piešťanoch, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach. Okrem muziky troch hudobných telies sa môžu záujemcovia tešiť i na technické efekty - svetlá, usporiadanie pódia, a podobne. "Aspoň raz si doprajeme taký veľký štýl, aby to bol pre fanúšikov zážitok nielen pre ucho, ale aj vizuálny, lebo podľa výskumov až 50% ľudí počúva ušami," zažartoval Kuly.