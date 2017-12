Kevin Federline predstavil svoj singel na speváckej súťaži

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AP) - Rapper Kevin Federline uzavrel ôsmy ročník súťaže Teen Choice Awards so zanietenou verziou singla Lose Control. Jeho vystúpenie v nedeľu večer síce nebolo geniálne, ...

21. aug 2006 o 15:04 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AP) - Rapper Kevin Federline uzavrel ôsmy ročník súťaže Teen Choice Awards so zanietenou verziou singla Lose Control. Jeho vystúpenie v nedeľu večer síce nebolo geniálne, ale ani zlé. Väčším prekvapením však bolo moderovanie programu spevákovou tehotnou manželkou Britney Spears vo výstredných šatách, ktorá predstavila svojho manžela výskaním a chichotaním. "Táto šou bola pre mňa a pre moju kariéru veľmi dobrá. Dúfam, že bude taká prospešná aj pre nášho ďalšieho účinkujúceho," povedala.

S voľnou bielou košeľou a bielym klobúkom, obklopený mladými tanečníkmi sa Federline prechádzal a skákal po pódiu, pričom rapoval v štýle tvrdého chlapa. Porotkyňa z American Idol Paula Abdul na otázku, akú radu by dala 28-ročnému spevákovi pred vystúpením, s odpoveďou ani na chvíľu nezaváhala. "Nech robí to, čo má robiť a zabáva sa," povedala. Očakáva sa, že Federline vydá svoj debutový hip hopový album Playing With Fire v priebehu augusta.