Moje dojmy z Hodokvasu

21. aug 2006 o 15:41 Katka

Festival Hodokvas sa snaží neskutočnou rýchlosťou dobehnúť v počte návštevníkov jeho najväčšieho rivala Pohodu. Bohužiaľ robí to na úkor kvality. Pričom Pohoda spĺňa aj kvalitu aj kvantitu. Ale k veci. Nemala som možnosť dojsť na festival hneď vo štvrtok, ale myslím, že to bolo len na môj prospech, že som nestrávila v tom humuse viac ako dva dni, aj to nie celé. Vopred chcem upozorniť, že hodnotiť kapely veľmi nebudem, pretože som toho naozaj veľa nevidela, takže sa skôr zameriam na celkový môj dojem z festivalu a festivalovej atmosféry.

Dorazili sme v piatok večer, keď už bola tma, rýchlo sme rozložili stan rovno vedľa auta, čo sa nakoniec ukázalo ako dobrý ťah, keďže stanové mestečko v areáli bolo rovno pri pódiách. Takto sme mali aspoň o malý kúsok tichšie prostredie. Tak sme sa mohli spokojní vydať na obhliadku toľko ospevovaného festivalu Hodokvas. To, že sme už v tej tme toho moc nevideli je druhá vec.. Tak sme sa chvíľu motkali, až kým nezačalo hrať Living Color, ktorých vystúpenie nás veľmi neuchvátilo, tak sme sa zase radšej išli motať po letisku. Keďže už bola pokročilejšia hodina aj nám patrične vyhladlo, tak sme sa chceli občerstviť, no kto mohol tušiť, že nájsť v tej tme občerstvovací kútik, nám bude robiť taký problém (podotýkam, že sme na letisko došli už za tmy a nemali sme žiadnu mapu areálu). Keď už sme konečne tých desať stánkov našli, tak sme si pochutili na nejakom tom junk foode, ale celkom sa to dalo. Tento večer sme toho už moc neporiešili, a hlavne z tých kapiel sme už nevideli nič a išli sme poslušne o 1:00 spať... že však aj zajtra je deň a aspoň môžeme niečo vidieť za svetla.

Šok nastal ďalšie ráno. Vybrali sme sa na raňajky asi okolo 9:30. Zhrozene sme sa prepletali neskutočnými kopami bordelu, ktorý sa ani nikto nesnažil odpratávať. Ani vám nebudem hovoriť ako vyzerali sociálne zariadenia. Nie som nijaká fajnovka, som zvyknutá na festivalové záchody, viem že to nie je domáce wc, ale sorry, aspoň ráno mohlo behať nejaké to čistiace auto a vyčistiť to málo záchodov čo tam mali.

Veľmi veľké mínus dávam organizátorom za to, že predávajú tvrdý alkohol. Ľudia tam vyzerali neskutočne. Toto oceňujem na festivale Pohoda, kde sa predáva iba pivko a nejaké to vínečko. Je to obrovský rozdiel, ako vyzerajú návštevníci festivalu (je to každého osobná vec ako sa zrichtuje, ale ja som sa tam vôbec necítila príjemne), samozrejme, že aj na Pohodu si môžete doniesť svoj tvrdý alkohol, ale je to viditeľný rozdiel.

Po kompletnom preštudovaní programu, ktorí pre nás organizátori pripravili na sobotné dopoludnie a deň, sme sa rozhodli opustiť brány festivalu a navštíviť mesto Piešťany. Tu by som vôbec nešetrila slovami uznania. Piešťany sú naozaj prekrásne mesto, ktoré je plné zelene, lavičiek a fontán. Strávili sme tu krásny sobotný deň, kde sme si dopriali masáž v kúpeľoch, kúpanie na miestnom kúpalisku, zmrzlinu a veľa jedla...Takto zrelaxovaní sme sa vrátili večer na festival. Zhnusenie stále neprestalo, keď sme opäť došli do toho bordelu, plného opitých mladých (aj starých) punkerov. No nič, organizátori šetrili na upratovacích čatách a smetiakoch...

Jediným svetlým bodom boli pre mňa dve vystúpenia a to headlinerov Presidentov a českej funkovej kapely Guločar... ostatné som veľmi neregistrovala...

Takže na záver iba zhodnotím, že Hodokvas sa chce silou mocou dotiahnuť na Pohodu, ale má pred sebou ešte strašne veľa práce. Aj ten počet návštevníkov sa mi vôbec nepozdáva, iba keď si zoberiem veľkosť parkoviska a celkového areálu, vôbec sa mi nezdá, že by tam bolo toľko ľudí... (aj keď organizátori majú asi presné čísla, takže do toho nemôžem veľmi hovoriť). Ďalej by nemali šetriť na upratovaní, a mali by festival priebežne čistiť, nech to nevyzerá vážne ako na smetisku, a nech sa tam ľudia cítia pohodovejšie. Počet wc by tiež mohol byť väčší, stánkov s občerstvením bolo tiež pomenej. Keby bolo toľko stánkov a wc na Pohode (čo sa podľa organizátorov počtom návštevníkov skoro vyrovnalo) tak by pohoda skolabovala a ľudia by sa za dva dni vôbec nenajedli a nenapili..



Jednoducho Hodokvas = pre mňa bordel, veľa opitých ľudí a nuda...