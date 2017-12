Zomrel televízny a filmový herec Tony Jay

21. aug 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 21. augusta (SITA/AP) - Herec Tony Jay, ktorý sa preslávil hlavne vďaka prepožičanému hlasu sudcovi Frollovi v animovanom filme spoločnosti Disney Zvonár u Matky Božej (1996), zomrel 13. augusta vo veku 73 rokov. "Príčinou jeho smrti bola rakovina pľúc," povedala jeho manželka Marta MacGeraghty Jay.

Jay sa narodil v Londýne a herectvu sa začal venovať vo veku 30 rokov v južnej Afrike, kde pôsobil v divadle, televízii a v rozhlase. V roku 1986 sa preťahoval do Los Angeles. Medzi známejšie filmy, na ktorých spolupracoval, patria Dvojičky (1986) s Danny DeVitom a Arnoldom Schwarzeneggerom či Krásna mimozemšťanka (1988) s Kim Basinger. Jeho posledný film, horor Albert Fish, v ktorom sa predstaví ako rozprávač, by sa mal do kín dostať tento týždeň.