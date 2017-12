Novým filmom v USA kraľuje hadí horor

Akčný film Snakes on a Plane je novým lídrom rebríčka najnavštevovanejších filmov v USA.

22. aug 2006 o 8:10 (tasr)

Divákov však napriek tomu veľmi nepresvedčil, pretože od svojej minulotýždňovej pre­miéry zarobil iba 15,3 milióna dolárov. Celkové náklady na jeho výrobu sa pritom vyšplhali až na sumu 30 miliónov dolárov a autori rátali s dvojnásobným ziskom už po prvom víkende v kinách.

V snímke Snakes on a Plane (Hady v lietadle) hrá Samuel L. Jackson agenta FBI, ktorý v lietadle prepravuje cez Atlantický oceán dôležitého svedka. Na palube je však aj jeden neznámy pasažier, ktorý tajne preváža aj klietku plnú jedovatých hadov. Ako sa to celé skončí, uvidíme 12. októbra, keď film čaká premiéra v našich kinách.

Tesne za hadím hororom skončila komédia Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (na Slovensku bude uvádzaná pod názvom Najrýchlejší jazdec od 9. novembra). V hlavnej úlohe hrá komik Will Ferrell.

Dlho očakávaná dráma známeho režiséra Olivera Stona s názvom World Trade Center v USA veľmi neuspela a už tretí týždeň sa drží iba na tretej priečke. Stačila však zarobiť už 45 miliónov dolárov. Slovenský distribútor pripravuje jej uvedenie na 5. október tohto roka.

Úspech zaznamenalo štúdio Universal Pictures s tínedžerskou komédiou Accepted (premiéra v SR 19. októbra) s Justinom Langom v hlavnej úlohe. Hrá v nej študenta, ktorý si založí vlastnú univerzitu. Film zarobil za prvé štyri dni od premiéry 10,1 milióna dolárov.