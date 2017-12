Vo švédskej televízii sa omylom objavili zábery z pornofilmu

22. aug 2006 o 9:30 TASR

Štokholm 22. augusta (TASR) - Švédska štátna televízia SVT sa stala v pondelok terčom posmeškov za to, že cez víkend omylom odvysielala v pozadí spravodajskej relácie zábery z pornofilmu.

Diváci správ o polnoci zo soboty na nedeľu mohli za moderátorom vidieť scény z českého pornofilmu.

Jeden z monitorov v pozadí, ktorý zvyčajne ukazuje vysielanie iných spravodajských staníc, zabudli pracovníci televízie prepnúť. Počas večera na ňom sledovali športový prenos na stanici Canal Plus, ktorá po polnoci často vysiela erotické filmy, vysvetlil šéf spravodajstva Per Yng.

"Je to veľmi nepríjemné a nešťastné. Nesmie sa to znova stať," uviedol Yng. Sexuálne scény rýchlo zbadal producent, ktorý bežal do kontrolnej miestnosti a monitor vypol. Televízia od divákov nedostala žiadne sťažnosti, o incident však prejavili "enormný záujem" médiá.

Švédske bulvárne noviny dnes žartovali na adresu omylu v SVT, päťminútový spravodajský program premenovali z Rapport na "Rapporn".