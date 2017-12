Jeho smrť šokovala Hollywood - River Phoenix

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Americký herec River Phoenix sa narodil 23. augusta 1970 o 12:10 západoamerického času v Oregone. Jeho otec John Lee Bottom pochádzal z írsko-španielskej rodiny, zatiaľ ...

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Americký herec River Phoenix sa narodil 23. augusta 1970 o 12:10 západoamerického času v Oregone. Jeho otec John Lee Bottom pochádzal z írsko-španielskej rodiny, zatiaľ čo matka Arlyn Sharon Dunetz sa narodila v Bronxe do manželstva ortodoxných židovských prisťahovalcov z Maďarska a Ruska Margaret a Meyera Dunetzovcov. Mladý pár sa spoznal v roku 1968 v Kalifornii a v roku 1972 sa pridal k novému náboženskému hnutiu Božie Deti. Ako misionári putovali po Južnej Amerike. Keď mal River dva roky, John pôsobil v hnutí ako "Arcibiskup Venezuely". V roku 1977 sa vrátili do USA a priezvisko si zmenili na Phoenix.

Herec, pôvodným menom River Jude Bottom, vyrastal v chudobe a spolu so sestrou Rain si na jedlo často zarábali vystupovaním na uliciach. Krstné meno dostal podľa rieky života z románu Hermanna Hessa Siddhartha. Druhé meno Jude zase podľa obľúbenej pesničky jeho rodičov Hey Jude skupiny The Beatles. River bol najstarším z piatich detí Johna a Arlyn. Po ňom nasledovali: Rain (speváčka skupiny Papercranes a herečka), brat Joaquín (Leaf), ktorý je dnes úspešným hercom, Liberty (ako dieťa bola herečka) a Summer (herečka). Rodičia všetky svoje deti podporovali v hereckej kariére a tak River už ako desaťročný hrával v televízii. Na filmovom plátne debutoval v rodinnom fantasy Bádatelia (1985), po ktorom nasledovala dobrodružná dráma Pri mne stoj! (1986) a Pobrežie moskytov (1986), kde si zahral syna Harrisona Forda. Práve ich spoločné účinkovanie vyústilo do Riverovho obsadenia do filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989), kde si zahral mladého Indianu Jonesa. Fordovi sa totiž zdal najvhodnejší. V roku 1986 ho zaradili do dvanástky najsľubnejších mladých hercov roka. Stvárnenie Dannyho Popea vo filme Čas zastaviť sa (1988) mu vynieslo nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Zahral si aj po boku Kevina Kleina vo filme Milujem ťa na smrť (1990). V roku 1991 si spolu s Keanu Reevesom zahral v dráme Gusa Van Santa Moje súkromné Idaho. Nasledovala kriminálna komédia Sliediči (1992) a romantická komédia Petra Bogdanovicha Veci lásky (1993).

Zástanca zdravého životného štýlu, vegán a vyznávač holistickej medicíny nedokázal odolať tvrdým drogám a ako 23-ročný zomrel na následky predávkovania. V hollywoodskom klube Viper Room, ktorého spolumajiteľom je herec Johnny Depp, si vzal speedball - kombináciu heroínu a kokaínu. Pri pitve ale v jeho tele našli aj stopy po sirupe proti kašľu, metamfetamínoch a marihuane. Počas tohto nešťastného večera bol v klube aj basgitarista skupiny Red Hot Chili Peppers Michael Balzary, známejší ako Flea a Riverov mladší brat Joaquín. Napriek tomu, že ho okamžite previezli do Cedars-Sinai Medical Center, všetky pokusy o jeho oživenie zlyhali. Skonal o 1:45 nad ránom 31. októbra 1993. Magazín E! online zaradil jeho úmrtie na 16. priečku v rebríčku 101 najšokujúcejších momentov v showbiznise. Phoenixovo telo spopolnili a rozprášili na rodinnom ranči. Jeho posledné slová smerovali k reportérovi, ktorý sa ho snažil dostať z priestorov baru. Ten ale jeho želanie: "Nie paparazzi, chcem anonymitu," ignoroval. Deň pred kremáciou sa vlámal do domu smútku, "naaranžoval" mŕtve telo a urobil fotku, ktorú neskôr za 5 000 dolárov kúpil National Enquirer.

Jeho predčasná smrť definitívne ukončila nakrúcanie thrilleru Dark Blood Georgea Sluizera. Film nikdy nedokončili, lebo im chýbali kľúčové scény. Neskôr mal River stvárniť novinára v snímke Interview s upírom (1994). Po jeho smrti úlohu dostal Christian Slater, ktorý celý svoj honorár daroval v Riverovom mene na charitu. Obsadili ho aj do drámy Najlepšia mama (1994). Izzyho Singera napokon stvárnil Sean Astin. Zahrať si mal aj v biografickej dráme Agnieszky Holland Úplné zatmenie (1995). Úlohu mladého homosexuálneho básnika Arthura Rimbauda po jeho smrti dostal Leonardo DiCaprio.

Mladý herec bol mimoriadne talentovaný a okrem filmov sa venoval i hudbe. Piesne najčastejšie skladal cestou do práce. Spolu so sestrou Rain účinkoval v skupine Aleka's Attic - on spieval a hral na gitare, Rain mala na starosti vokály a klávesy. Okrem nich v skupine hrali napríklad Michael Balzary (Flea) a Sasa Raphael. V lete pred smrťou nahrával album Never Odd Or Even, ktorý ale nikdy nevyšiel. Basgitarista skupiny Aleka's Attic a Riverov priateľ Sasa Raphael sa v lete 2000 - na Riverove 30. narodeniny, pokúsil album sprístupniť aspoň na internete, kde by sa dal voľne sťahovať, ale zabránili mu v tom autorské práva.

Počas života sa priatelil s mnohými slávnymi hudobníkmi. Spevák skupiny R.E.M Michael Stipe označil Riverovu smrť za "najzdrvujúcejší zážitok svojho života". Mnohí mu neskôr vzdali poctu svojou hudbou. Skupina R.E.M. mu venovala celý album Monster (1994). Pieseň Give It Away skupiny Red Hot Chili Peppers herca nepriamo spomína vo svojich slovách: 'Narodila sa rieka, aby bola darcom/ udrží ťa v teple, nenechá ťa mrznúť/ jeho srdce nikdy nestíchne.' (There's a river born to be a giver/ will keep you warm won't make you shiver/ his heart is never gonna wither.) Ich pieseň Transcending z albumu One Hot Minute je celá o ňom. Natalie Merchant nahrala na svoj album Tigerlilly (1993) pieseň River. Poctou Riverovi je aj pieseň Halloween Granta Lee Buffala. Chris Connelly zaradil na svoj album Shipwreck (1994) pieseň The Early Nighters (for River Phoenix). Belinda Carlisle naspievala pieseň California, ktorá začína aj končí slovami: 'Ležala som v soláriu, keď som počula, že River Phoenix odišiel.' Frontman skupiny Nirvana Kurt Cobain počas dvoch koncertov - 13. a 15. novembra venoval Riverovi pieseň Jesus Don't Want Me For a Sunbeam. Rovnakú pieseň venoval jemu a ďalším celebritám, ktoré zomreli v príliš mladom veku, aj počas posledných koncertov Nirvany v americkom Seattli v januári 1994. Kurta Cobaina napokon čakal podobný osud - zomrel v apríli 1994 ako 27-ročný. Gitarista skupiny Red Hot Chili Peppers John Frusciante Riverovi venoval pieseň Smile From the Streets You Hold. Jej druhá časť vznikla po hercovej tragickej smrti. River sa objavil na jeho sólovom albume Smile From the Streets You Hold, v piesni Height Down. Brazílsky spevák Milton Nascimento vydal ešte počas jeho života pieseň River Phoenix (1989). Austrálska alternatívna skupina TISM vydala v roku 1995 pieseň (He'll Never Be An) Ol' Man River s refrénom: 'Som na droge, som na droge, som na droge, ktorá zabila Rivera Phoenixa.' (I'm on the drug, I'm on the drug, I'm on the drug that killed River Phoenix.) V inej časti sa spieva: 'Videl som zmietať sa jeho telo, videl som ako mu klesá pulz, videl som ho zápasiť v kŕčoch a povedal som si: Skúsim to.' (I saw his body thrashing round, I saw his pulse rate going down, I saw him in convulsive throes, I said I'll have one of those.) Pieseň, ktorá sa v ten rok prebojovala na druhé miesto Triple J Hottest 100, údajne rozzúrila členov Red Hot Chili Peppers.

Oddaný bojovník za práva zvierat a environmentalista bol striktný vegán a člen organizácie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). "Zvieratá nie sú naše hračky. Sme tu na zemi, aby sme ich chránili. Je to naša povinnosť," hovoril. On a jeho rodina sa stali vegánmi na popud štvorročného Joaquína. Ten rodinu presvedčil, aby nejedli mäso, keď počas plavby z Venezuely na Floridu videl, ako rybári zabíjajú ulovené ryby úderom o loď. Kúpil si dokonca niekoľko akrov dažďového pralesa v Kostarike a Brazílii - len preto, aby ako ich vlastník zamedzil ich výrubu.

