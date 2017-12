Členovia kapely Le Payaco rozbiehajú vlastné projekty

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Rozhodnutie kapely Le Payaco ukončiť tento rok svoje spoločné pôsobenie na hudobnej scéne je definitívne a nemenné. "My sa nechceme rozpadnúť. Práve naopak. My by sme chceli zostať spolu, ale už dlhšie sa nedá," povedal spevák kapely Tomáš Sloboda. Napriek tomu ani jeden z nich sa s hudbou nelúči a každý chystá svoje vlastné projekty. Bubeník Juraj Vitéz momentálne pracuje na svojom sólovom albume. "Určite chcem pokračovať v tom, čo som robil doteraz, a to je písanie pesničiek. Chystám sa ich pár nahrať a uvidím, čo z toho bude," povedal. Okrem toho pôsobí aj vo formácii Martin Bies and Flamenco Clan, kde hrá na perkusie a cajón. Martin Štempel má v súčasnosti tiež rozbehnutých viacero projektov. Aktívny basgitarista hrá v kapelách Diego, Autodrom a tiež s Dorotou Nvotovou. Iné plány má Tomáš Sloboda. "Konečne sa budem venovať záhrade," vtipkuje o svojej budúcnosti spevák, ktorý momentálne pôsobí aj v Rádiu FM. "Nerozchádzame sa v zlom. Je to preto, aby sa mohli naše životy posunúť ďalej, a aby sme si mohli vyskúšať niečo nové," povedal pre agentúru SITA Juraj Vitéz. Chalani do konca roka odohrajú ešte niekoľko koncertov. Jeden z nich bude aj 22. septembra v Bratislave na Námestí Slobody. "Je to veľké námestie a snáď príde aj veľa ľudí," verí Tomáš Sloboda.