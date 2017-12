Koncertné DVD možno nikdy nevyjde

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Keď prednedávnom na verejnosť prenikla informácia, že skupina Polemic nahráva svoje koncerty a plánuje vydať DVD, väčšina fanúšikov už len pri pomyslení na to zajasala.

Spevák Peter "Petko" Opet ich však upozorňuje, aby sa netešili predčasne. "Nechceli sme o tom ešte príliš hovoriť, pretože nie je isté, či sa toto DVD niekedy vôbec niekedy dostane na verejnosť. My sme to v podstate točili iba pre vlastnú potrebu," uviedol pre agentúru SITA Petko. Ako dodáva, v prípade, že budú so vzniknutým produktom spokojní alebo sa im podarí dohodnúť sa s nejakým vydavateľom, ktorý "by do toho išiel", DVD sa na pulty obchodov dostane. "Je to ale taká ďaleká budúcnosť, že by som o tom zatiaľ nechcel príliš hovoriť," priznáva Petko.

Hlavnou úlohou kameramana je pritom snímať vyložene iba koncert. "Nechceme urobiť takú vec, že niekto s nami bude chodiť po šnúre a nahrávať tie naše drísty. Myslím si, že to nie je nič zaujímavé. To čo si my hovoríme niekde po ceste v aute alebo v šatni, tak to sú veci, ktoré majú zostať medzi nami," spresnil.