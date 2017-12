Hudson na premiére chýbala, Wilson zažil šok

23. aug 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA/AP) - Na utorkovej premiére filmu You, Me and Dupree vo Veľkej Británii chýbala Kate Hudson. Herečka minulý týždeň ohlásila, že sa po takmer šiestich rokoch manželstva rozvádza so zakladateľom a frontmanom skupiny Black Crowes Chrisom Robinsonom. To bolo pravdepodobne aj hlavným dôvodom, prečo do Londýna neprišla. Na premiére však nechýbal jej herecký kolega Owen Wilson. Jedna z jeho fanúšičiek si preňho pripravila prekvapenie a zdvihla si pred ním tričko práve vtedy, keď robil interview pre Sky News. "Uf. Normálne sa mi pri tom pretrhla niť myšlienok," povedal Wilson. Vo filme si Hudson a Matt Dillon zahrali novomanželov, ktorých život sa zmení na zmätok, keď Wilson, ktorý hrá Dupreeho, hľadá miesto, kde by mohol pár dní zostať. Avšak pár dní sa zmení na príliš dlhé obdobie na to, aby sa dalo zvládnuť.