Monica sa v septembri vráti s novým albumom The Makings of Me

23. aug 2006 o 11:07 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - R'n'b hviezda Monica sa vracia s novým albumom The Makings of Me. Za novinkou, ktorá sa na pultoch hudobných predajní objaví 19. septembra, stoja producenti ako Missy Elliott, Damon & Harvey, Bryan Michael Cox a ďalší. Držiteľka Grammy, ktorá má na svojom konte niekoľko platinových platní, novinku uvedie pilotným singlom Everytime tha Beat Drop, ktorý naspievala s Dem Franchize Boyz a produkoval ho Jermaine Dupri. "'Beat Drop' je skutočne dobrou reprezentáciou toho, odkiaľ som," hovorí speváčka o tanečnej piesni a dodáva: "Všetci sa chceme jednoducho zabávať a tancovať." Videoklip v réžii Raya Kaya živo zachytáva multitalentovanú superstar v tom, čo robí najradšej - ako tancuje a zabáva sa.

Rovnako ako jej matka spievala Monica od malička v kostolnom zbore. Mala iba 14 rokov, keď sa stala najmladšou ženou v histórii, ktorá dosiahla prvé miesto Billboard r'n'b chart s dvoma po sebe nasledujúcimi piesňami. Po jej debutovom singli Don't Take It Personal (Just One of Dem Days) sa rovnaká vec podarila piesni Before You Walk Out of My Life z jej debutového albumu Miss Thang (1995). Druhý album The Boy Is Mine (1999) dosiahol na dvojitú platinu a vzišli z neho tri hitparádové jednotky: Angel of Mine, The First Night a dvojplatinový duet s Brandy The Boy is Mine, ktorý im navyše vyniesol aj cenu Grammy. Po krátkej pauze sa Monica v roku 2003 vrátila s treťou platinovou nahrávkou: After The Storm (2003) a singlami So Gone, Knock Knock a U Should've Known Better. Bližšie informácie prináša jej oficiálna stránka www.monica.com.