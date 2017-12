Septembrová novinka skupiny Kabát dostala názov Corrida

23. aug 2006 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Nový album českej skupiny Kabát sa bude volať Corrida. Novinka, ktorá mala pôvodne vyjsť 1. septembra, sa podľa kapelníka Milana Špalka na pultoch objaví s menším oneskorením, ale mala by vyjsť do konca mesiaca. "Album sa volá Corrida, pretože máme výborný vzťah k Španielsku. Páči sa nám ich "maňana štýl" - siesta od jednej do piatej. To by sme chceli presadiť aj tu. Cez deň by sa jednoducho nemalo pracovať (vlastne ani v noci). Ďalším dôvodom, prečo sme si vybrali tento názov je, že si na pódiu občas pripadáme ako v corride. A ako corrida bude vyzerať aj kruhové pódium, ktoré budeme mať na našom jesennom turné…“ vysvetľuje Špalek. Ako uviedol v rozhovore na oficiálnom webe skupiny www.kabat.cz, album by mal priniesť 14 nových piesní.