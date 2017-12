Kool & The Gang vystúpia v Bratislave až v novembri

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Koncert legendárnych Kool & The Gang organizátori z technických príčin presúvajú z pôvodného termínu 28. septembra na 9. november. Miesto konania vystúpenia, bratislavská ...

23. aug 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Koncert legendárnych Kool & The Gang organizátori z technických príčin presúvajú z pôvodného termínu 28. septembra na 9. november. Miesto konania vystúpenia, bratislavská Športová hala Pasienky, zostáva nezmenené. Lístky, ktoré si záujemcovia už kúpili, zostávajú v platnosti. V prípade, že náhradný termín majiteľom vstupeniek na pôvodný termín koncertu nevyhovuje, peniaze im vrátia tam, kde si vstupenky kúpili.

Kool & The Gang sa 9. novembra vrátia do Bratislavy s takmer ročným odstupom. Avizované vystúpenie svetoznámej pätice nie je súčasťou žiadneho turné. "Zmluvu na tento koncert sme podpísali hneď po ich minuloročnom vystúpení, pretože chlapci zo skupiny boli nadšení z publika, ktoré stálo už od začiatku," povedal pre agentúru SITA manažér agentúry Music Art Rudolf Héger. Koncert kapely na čele s Robertom Koolom Bellom ako predskokani podporia slovenské formácie Made to Mate a A ´Conto.

Kool & The Gang predstavujú svetovú špičku černošských funkových zoskupení. Ich unikátny hudobný prejav v sebe zahŕňa jedinečné spojenie džezu, r ´n´ b, funku i popu - má podobu od grooveového Funky Stuff, cez bláznivé Jungle Boogie, romantiku v balade Cherish až po disco s názvom Ladies Night. Po celých tridsať rokov kapelu tvorili: Robert "Kool" Bell, jeho brat Khalis Bayyan, vlastným menom Ronald Bell a ich dlhoroční priatelia Dennis "DT" Thomas, Charles Smith a George "Funky" Brown. Spoluzakladateľ a gitarista Charles "Claydes" Smith zomrel v júni tohto roku.

Kool & The Gang sa stretli v roku 1964 v Jersey City. Ako tínedžerov ich zaujali albumy Milesa Davisa a single Jamesa Browna. Spočiatku hrali pod názvom Kool And The Flames. Onedlho sa však premenovali na Kool & The Gang, aby sa vyhli nedorozumeniam a porovnávaniu s Famous Flames Jamesa Browna. V roku 1969 už s novým názvom nahrali Kool & The Gang svoj prvý album. Aj keď ani jeden singel z neho nedosiahol masívny úspech, už onedlho sa ho dočkali. V roku 1973 sa prebojovali na popredné priečky hitparád s piesňami Jungle Boogie a Hollywood Swinging. Koncom sedemdesiatych rokov do kapely nastúpil nový spevák James "JT" Taylor. Ich jedinou hitparádovou jednotkou bol singel Celebration z albumu Celebrate! Nasledovali ďalšie hity ako Big Fun a Get Down On It. Jednou z ich najslávnejších piesní je romantická pieseň Cherish z albumu Emergency. Piesne Kool & The Gang zazneli aj vo filmoch Rocky a Horúčka sobotňajšej noci. Svoj 35. radový album State Of Affairs nahrali v roku 1996.