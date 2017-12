V Edinburghu zrušili projekciu filmu Cockfighter

Organizátori medzinárodného filmového festivalu v Edinburghu zrušili premietanie filmu Cockfighter o kohútích zápasoch, keď sa dozvedeli, že je pravdepodobne nelegálne.

24. aug 2006 o 12:00 (sita)

BRATISLAVA -

Cockfighter, kritikou ospievaný film z roku 1974 o mužnosti a krvavých športoch, sa mal premietať v utorok. Škótska spoločnosť na ochranu zvierat The Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals uviedla, že premietanie filmu môže byť nelegálne z pohľadu práv zvierat, pretože boje, ktoré film zobrazuje, boli skutočné, a nie hrané.

„Sú veľmi skutočné a extrémne brutálne,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Natalie Smart. „Na základe anonymného tipu sme upovedomili organizátorov, že premietanie tohto filmu na verejnosti by nebolo v súlade so zákonom,“ dodala.

Manažérka festivalu Ginnie Atkinson povedala, že radšej pôjdu konzervatívnejšou cestou, ako by mali riskovať, že prídu o licenciu na premietanie filmov.