Desmod a IMT Smile idú na turné s kuchárom, chcú šetriť

24. aug 2006 o 12:15 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Roomster tour troch slovenských kapiel - Desmodu, IMT Smile a Sama Tomečka & Free Inna Cage - bude sprevádzať osobný kuchár. Podľa speváka Desmodu Kulyho však táto skutočnosť nesúvisí s vrtochmi muzikantov. "Je to hlavne z úsporných dôvodov, lebo keby sme sa stravovali v reštauráciách, vyšlo by nás to asi o 50 percent drahšie," uviedol pre agentúru SITA Kuly. Ako prezradil, žiadna zo skupín zatiaľ špeciálne požiadavky na stravovanie nemala. Známy nie je ani presný jedálny lístok, hudobníci majú len informáciu o tom, že sa v ich jedálničku počas šnúry siedmich vystúpení objaví veľa zeleninových jedál. "Ja si však to mäsko aj tak určite dám, donesiem si z domu," prezradil sa Kuly.

Roomster Tour, ktoré odštartuje už túto sobotu 26. augusta v Incheba Open Air v Bratislave, sa technickými vymoženosťami vymyká slovenskému štandardu. Chlapci budú do 9. septembra cestovať po Slovensku s takmer trojhodinovou hudobnou šou, v rámci ktorej sa predstavia na megapódiu a za sprievodu svetelných atrakcií. Za luxus to ale nepovažujú. "Je to v prvom rade veľa starostí a zodpovednosti, určite žiaden luxus. V zákulisí sú to vždy ráno po koncerte len ustarostené a zbité telá, keďže my nehýrime každý večer v jakuzzi, ako si niektorí myslia," smeje sa Kuly. Podľa speváka IMT Smile Ivana Táslera je zase omnoho dôležitejší ako pojem "mega" fakt, že sa na Slovensku dokázali dať dokopy tri hudobné telesá. "Konečne aj u nás nastáva situácia, že sa spájajú kapely a prichádzajú na to, že to ani inak nejde, lebo okrem Elánu a Richarda Müllera si tu už nikto nemôže dovoliť samostatnú šnúru," tvrdí. Zároveň si myslí, že na našej hudobnej scéne neexistuje fanúšik, čo by mal rád hudbu iba jednej z kapiel, ktoré sa na Roomster Tour predstavia. Ten, kto sa príde na jednotlivé koncerty zabaviť, vraj musí spĺňať len jedno kritérium - mať rád slovenskú muziku.

Po bratislavskom koncerte, kde je vstup zdarma, budú nasledovať vystúpenia v Žiline, Piešťanoch, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach. Ako agentúru SITA informovala PR manažérka Music Academy Katarína Žáková, všetky sa začnú o 19:00. Súčasťou štyroch vystúpení bude i muzikant Adam Ďurica, na dvoch sa predstaví i spevák, skladateľ, gitarista a dlhoročný technik kapiel IMT Smile a Peha Igor Tóth.