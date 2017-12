Chcel byť viac ako James Bond - Sir Sean Connery

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Ženy na celom svete by ho chceli mať a muži by chceli byť ako on. Napriek tomu, že už oslavuje 76 rokov, si Sir Thomas Sean Connery zachoval svoj šarm a naďalej dokáže ...

25. aug 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Ženy na celom svete by ho chceli mať a muži by chceli byť ako on. Napriek tomu, že už oslavuje 76 rokov, si Sir Thomas Sean Connery zachoval svoj šarm a naďalej dokáže očariť. "Na svete žije asi sedem jedinečných filmových osobností a Sean je jednou z nich," povedal na jeho adresu famózny režisér Steven Spielberg. V roku 1993 sa rozšírili správy, že Connery zomrel. Skutočnosť ale bola opačná - napriek zdĺhavému a opakovanému ochoreniu dýchacích ciest neprestal pracovať. Približne pred rokom však vyhlásil, že ho už unavujú "hollywoodski idioti" a rozhodol sa ukončiť svoju hereckú kariéru. V roku 2003 mu z oboch očí odstránili šedý zákal. V marci tohto roku informoval, že sa zotavuje po chirurgickom zákroku, pri ktorom mu odstránili nádor z obličky.

Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburgu. Jeho otec Joseph Connery bol šoférom nákladných áut a matka Euphamia upratovačka. Mladý Connery si dokázal privyrobiť aj počas hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celý svet. Zarábal si najmä roznášaním mlieka, ale aj ako leštič rakiev alebo murár. Ako 13-ročný odišiel zo školy a v pätnástich rokoch nastúpil do námorníctva. Jeho telo dodnes zdobia tetovania "Scotland Forever" a "Mum and Dad" z čias strávených v britskej armáde. Z kráľovského námorníctva musel odísť pre zdravotné problémy - dlhodobo ho trápili žalúdočné vredy.

Dvere do umeleckej profesie mu otvorila jeho záľuba v body-buildingu. Príťažlivý murár, robotník a plavčík v jednej osobe pózoval v reklamách na plavky, alebo stál ako model v umeleckých triedach. V roku 1950, ako 20-ročný, sa umiestnil na treťom mieste v londýnskej súťaži Mr. Universe a po prvýkrát si vyskúšal aj herectvo. Po účinkovaní v muzikáli South Pacific absolvoval hodiny pohybu, spevu a čítania a začal sa objavovať na doskách londýnskych divadiel a v britskej televízii. Po malých úlohách v malých filmoch ako Let's Make Up (1955), The Escapers Club (1956), Blood Money (1957), a pätnástich minútach slávy vo filme Another Time, Another Place z roku 1958, kde jeho postavu po štvrťhodine zabijú, natočil šarmantný Škót ešte niekoľko nevýznamných filmov. V roku 1962 ale prišla úloha Jamesa Bonda vo filme Dr. No a do roku 1983 sa Connery objavil v ďalších šiestich filmoch o tomto dokonalom agentovi Jej Veličenstva. Vtedy už jeho kariéra nabrala závratné tempo a neprešiel rok, v ktorom by nenatočil aspoň jeden film. Poslednú "bondovku", v ktorej sa Connery objavil, nazvali tvorcovia Nikdy nehovor nikdy (1983) - nepatrí však k radu oficiálnych filmov. Reagovali tak na jeho vyhlásenie z konca sedemdesiatych rokov, keď povedal, že už nikdy nebude hrať Jamesa Bonda. Connery ale znovu povedal nikdy. Vraj najmä preto, že sa s produkciou nedohodol na požadovanom honorári. Podľa neoficiálnych zdrojov chcel 1,25 milióna dolárov ako honorár, plus percentá zo ziskov projektu. Pre bondovku Goldfinger z roku 1964 sa Connery naučil hrať golf. Odvtedy je z neho zanietený golfista. Na svojom konte má dokonca aj víťazstvo z Lexus Challenge golf tournament za rok 1996. Neskôr už publikum dostalo možnosť vidieť iného Conneryho - v roku 1986 zažiaril vo filme Meno ruže na motívy románu Umberta Eca. Nasledovala postava Jima Malonea vo filme Nepodplatiteľní (1987), za ktorú získal Oscara i Zlatý glóbus. O dva roky neskôr si zahral otca obľúbeného Indianu Jonesa vo filme Indiana Jones a posledná križiacka výprava (1989). Väčšina ocenení, ktoré získal, nie sú za individuálny herecký výkon, ale najmä za významné medzníky v kariére alebo ocenenia, ktoré dostal ako najobľúbenejšia filmová hviezda. Výnimkou sú ceny, ktoré si odniesol za postavu Jima Malonea, cena BAFTA za Williama of Baskerville vo filme Meno ruže a Tony Award za koprodukciu broadwayského hitu Art. Nové desaťročie začal úspešným filmom Hon na ponorku (1990) a prekvapil stvárnením kráľa Richarda vo filmovom trháku Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991). Nasledovali ďalšie úspešné filmy ako Šaman (1992), Vychádzajúce slnko (1993) alebo Prvý rytier (1995), kde stvárnil kráľa Artuša. Ako John Patrick Mason - jediný muž, ktorý ušiel z väzenia Alcatraz, sa po boku Nicolasa Cagea a Eda Harrisa predstavil vo filme Skala (1996). V roku 1999 zvádzal vo filme Pasca krásnu zlodejku Virginiu Bakerovú, ktorú stvárnila vtedy 30-ročná Catherine Zeta-Jones. Šarmantný Connery je starší o takmer 40 rokov. Film, ktorý aj produkoval, mu vyniesol 20 miliónov dolárov, teda asi 620 miliónov korún. V roku 2005 sa znovu vrátil k Bondovi, keď prepožičal svoju tvár a hlas do videohry Srdečné pozdravy z Ruska. Nedávno uviedol, že späť na filmové plátno by ho dostala iba monumentálna ponuka. Minulý rok Connery odmietol ponuku v prepočte na 527 miliónov korún za úlohu v akčnom filme Josiah's Canon. Klebetí sa však, že na filmové plátna by sa mohol vrátiť v roku 2008 po boku Harrisona Forda vo štvrtom pokračovaní príbehov Indianu Jonesa.

Aj po sedemdesiatke sa stále objavuje v rebríčkoch najsexi ľudí na svete a mnohí ho označujú za najväčšieho herca všetkých čias. V roku 1989 ho časopis People označil za najsexi žijúceho muža. Connery, ktorý mal vtedy 59 rokov, zareagoval svojsky: "Nemyslím, že sú nejakí sexi mŕtvi muži, alebo áno?" Mimo kamery je zástancom boja Škótov za samostatnosť a podporovateľom Škótskeho národného divadla. Napriek aktivitám na podporu škótskej samostatnosti mu na Nový rok 1999 britská kráľovná Alžbeta udelila rytiersky titul. Podpora škótskych záujmov z jeho strany zahŕňa aj významné finančné príspevky na účet Národnej strany Škótska. Je oddaným fanúšikom futbalového klubu Celtic Glasgow, ale často chodí aj na domáce zápasy ich domácich rivalov Glasgow Rangers. V roku 1991 mu v Edinburgu udelili cenu Freedom of the City of Edinburgh a o desať rokov neskôr mu americko-škótska nadácia udelila cenu škótskeho národného hrdinu Williama Wallacea, ktorú udeľujú americkým a kanadským občanom so škótskymi koreňmi za osobitný prínos v ich poli pôsobenia.

Oženil sa len dvakrát. Najprv v roku 1962 s herečkou Diane Cilento, s ktorou má syna Jasona Josepha Conneryho. On aj Jason si zahrali Robina Hooda - Sean v roku 1976 po boku Audrey Hepburn vo filme Robin a Mariana a Jason v televíznom seriáli Robin zo Sherwoodu (1984). Zaujímavým obratom je aj skutočnosť, že Jason si v televíznom filme Ten, ktorý stvoril špióna (1990) zahral tvorcu Jamesa Bonda Iana Fleminga. V roku 1975 si Sean vzal umelkyňu francúzsko-tuniského pôvodu Micheline Roquebrune, s ktorou žije dodnes.

Napriek tomu, že naposledy sa na filmovom plátne objavil v roku 2003, naďalej zbiera jednu cenu za druhou a vyhráva najrôznejšie ankety. Americký filmový inštitút mu udelil výročnú cenu za celoživotné dielo. Podľa ankety Sky TV je Connery najlepším britským hercom všetkých čias. Časopis Premiere ho zaradil na 36. miesto rebríčka Najväčších filmových hviezd histórie. V máji navyše zvíťazil v ankete súkromnej finančnej firmy Virgin Money, podľa ktorej je najsexi britským dôchodcom, pričom získal viac ako polovicu všetkých hlasov. V prieskume britského zábavného parku Thorpe Park zase získal titul Najväčší hrdina Británie. V júli prezradil, že sa rozhodol napísať knihu o svojom živote a rodnej krajine. Kniha pod názvom Škótsko by sa mala dostať do kníhkupectiev budúci rok. Jej spoluautorom bude škótsky režisér Murray Grigor. Herec chce v diele písať o škótskom humore, literatúre, umení a športe. Najviac pozornosti plánuje venovať Edinburgu, kde sa narodil a vyrástol.

