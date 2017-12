Samo Tomeček nahráva tvrdší album

24. aug 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Mladý muzikant Samuel Tomeček a jeho skupina Free Inna Cage nahrávajú svoj druhý album. Do predaja ho plánujú uviesť na jar budúceho roku. Vlani vydala štvorica debutovú platňu Mladý a drzý osem mesiacov po tom, čo Samo Tomeček vypadol zo súťaže Slovensko hľadá SuperStar, teraz si chcú dať muzikanti načas. "Prvé CD bolo predsa len prvé, troška narýchlo, na čo by som sa však nechcel vyhovárať. Myslím si, že teraz už viac vieme, čo chceme," povedal pre agentúru SITA Samo. Podľa jeho slov bude nový album Sama Tomečka & Free Inna Cage jednotnejší ako debut, ktorý vraj "smrdel viacerými žánrami". Spevák tvrdí, že tento raz pôjde o "tvrdšiu" platňu.

Bratislavská kapela si piesne na nový album skladá sama a spoločne. Samo sa venuje skôr hudobnej ako slovnej časti skladieb, pretože na texty si vraj netrúfa. Ak už, tak len v angličtine. Už na debutovej platni pracovali s chlapcami skúsení slovenskí muzikanti z kapiel IMT Smile, či Cirkus. Samo Tomeček by bol podľa vlastných slov veľmi poctený, keby si raz mohol na svoj album pozvať aj Andreja Šebana. "Viem, že je to nemožné, ale veľmi si ho vážim ako muzikanta i človeka. Je to vynikajúci gitarista, podľa mňa najlepší na Slovensku," myslí si Samo.

Kapela Free Inna Cage vznikla v čase, keď jej dnes už 20-ročný spevák navštevoval prvý ročník gymnázia. Koncom októbra 2005 vydali album Mladý a drzý. Skupina účinkuje v zložení: Samuel Tomeček (spev a klávesy), Ján Kmeť (basgitara a vokály), Lukáš Duchovič (elektrické a akustické gitary) a Ivan Kormaňák (bicie).

