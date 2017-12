Marián Labuda bude musieť nehodu vysvetľovať na súde

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Slovenský herec Marián Labuda musí po viac ako desiatich mesiacoch od tragickej nehody na českej diaľnici D1, pri ktorej usmrtil dve ženy, čeliť jej následkom. Štátny zástupca ...

24. aug 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Slovenský herec Marián Labuda musí po viac ako desiatich mesiacoch od tragickej nehody na českej diaľnici D1, pri ktorej usmrtil dve ženy, čeliť jej následkom. Štátny zástupca Jaroslav Paul zo Žďáru nad Sázavou totiž naňho podal žalobu. Za trestný čin ublíženia na zdraví mu pritom hrozia dva roky väzenia. "Teraz je na rade súd, aby rozhodol," uviedol pre český server idnes.cz Paul. Marián Labuda sa však ako vinník necíti. "Spolieham sa na objektivitu všetkých ľudí, ktorí sú v tomto prípade zainteresovaní. Môj spis ma tristo strán a verím, že súd bude podľa toho všetkého, čo dostane, spravodlivý," reagoval známy herec.

Paul mohol kauzu riešiť viacerými spôsobmi vrátane zastavenia trestného stíhania, čo by znamenalo, že vodič nehodu nezavinil, či podmienečného zastavenia stíhania so skúšobnou lehotou šesť až 24 mesiacov. Spis takisto mohol vrátiť polícii na došetrenie. Tak ako štátny zástupca, i muži zákona razantne odmietajú námietky spojené so zdĺhavým vyšetrovaním. Obhajujú sa pritom tým, že pri takto zložitej dopravnej nehode s takými vážnymi následkami nejde o dlhú dobu a všetko prebieha tak ako má. Na zľadovatenom povrchu Labuda zrazil 51-ročný vodičku a jej 73-ročnú matku, ktoré po nehode svojho auta sedeli na zvodidlách.

Labuda v súčasnosti pracuje v Prahe, kde nakrúca nový film Jiřího Vejdělka Roming. "Pri práci sa myšlienok na nehodu zbavujem najlepšie," priznal 61-ročný herec. Ako ďalej prezrádza, v Čechách sa dočkal väčšieho porozumenia ako na rodnom Slovensku. "Niektorí ľudia, hlavne na Slovensku si na mne zgustli. Na policajné prezídium volali rôzne anonymy, že som diabetik a mám rôzne stavy. Musel som predkladať potvrdenie o zdravotnej prehliadke. V súvislosti s mojou divadelnou úlohou Tisa zasa nacionalisti nehodu vyhodnotili ako trest za to, že som znevážil prezidenta. V Čechách som zaznamenal rozhodne viac pochopenia," dodáva Labuda.