Scénická žatva 2006 opäť v Martine

24. aug 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - V Martine sa už po 84. raz bude konať Scénická žatva 2006. Na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe sa od 29. augusta do 2. septembra predstavia špičkové súbory, ktoré do Martina postupujú cez sitá iných divadelných súťaží, informovala riaditeľka festivalu Alena Štefková. Ako uviedla, Scénická žatva 2006 je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla a umeleckého prednesu roku 2005/2006, ako aj zavŕšením celoročného tvorivého úsilia jednotlivcov, súborov vo všetkých druhoch a žánroch činoherného, alternatívneho divadla, divadiel poézie, detskej dramatickej tvorivosti, recitátorov a sólistov so scénickými miniatúrami.

Ako informovala Štefková, na tohtoročnej scénickej žatve sa tento rok zúčastní vyše 20 divadelných ochotníckych súborov, z toho šesť zo zahraničia. Na podujatí sa predstavia aj siedmi recitátori, ktorí postúpili z celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadelnej poézie minuloročného 51. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.

Scénická žatva podľa Štefkovej slúži aj na spoznanie súčasného stavu, úrovne odbornej a umeleckej pripravenosti súborov, s cieľom vytvoriť účinný poradenský servis. "Podporuje získavanie nových teoretických vedomostí a dramaturgických poznatkov i praktických zručností," povedala Štefková. Ako dodala, dáva priestor aj mentálne či sluchovo postihnutým deťom.

Podľa riaditeľa Turčianskeho osvetového strediska Mariána Bumbalu, organizátori tohtoročného podujatia pokračujú v tradícii "Ulica fest", v snahe dostať divadlo do ulíc a k ľudom čo najbližšie. "Na stredu sme pripravili zábavný program Dlhý nos. Pôjde o súčet dĺžky nosov návštevníkov, ktorí sa objavia na Kamennom námestí. Akcia by mala byť spojená so zápisom do Guinnessovej knihy rekordov," konštatoval Bumbala. Na večer je pripravená nočná šou - ples upírov. Okrem toho je na piatok 1. septembra pripravený Western Day vo Valčianskej doline, na ktorom vystúpi Věra Martinová.

Súčasťou Scénickej žatvy 2006 sú aj tri tvorivé dielne, a to praktická dramaturgia, klaunská technika a dielňa pre recitátorov. Na záver podujatia bude vyhlásená cena za tvorivý čin roka, ktorá je spojená s finančnou odmenou. Minuloročnú cenu získal divadelný súbor G. Fejérpatakyho-Belopotockého pri DK v Liptovskom Mikuláši za inscenáciu hry Nikolaja Kolaďu Murlin Munro.