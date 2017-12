Muzikál Neberte nám princeznú v premiére 8. a 9. septembra

24. aug 2006 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Dlho očakávaný muzikál Neberte nám princeznú predstaví bratislavská Nová scéna v premiére 8. a 9. septembra. Pôvodne televízny projekt libretistky Alty Vášovej, skladateľa Deža Ursinyho a textára Jána Štrassera na dosky divadla adaptoval režisér a choreograf Ján Ďurovčík. Po 25 rokoch sa vracia s inovovanou verziou, pôvodné zostali len piesne. Aj tento raz spolupracuje na projekte Vášová a Štrasser, ktorý má i úlohu dramaturga. Pod nový zvuk muzikálu sa podpísal skladateľ Henrich Leško. V nahrávacom štúdiu sa stretli basgitarista Martin Gašpar, bubeník Marcel Buntaj, saxofonista Martin Klimo a gitarista Andrej Šeban, ktorý kedysi hrával s Ursinym. Scénograf Martin Pietor a kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová vdýchli predstaveniu ducha súčasnosti. "Nechceli sme robiť výtvarnú repliku 80. rokov, pretože staršia generácia má už film tak zafixovaný, že by to porovnávala. Mladšej by sa to zase zdalo staromódne," tvrdí Várossová. Jedinou fyzickou asociáciou medzi televíznym a divadelným prevedením je pruhovaný sveter hlavného predstaviteľa.

Do jednej z dvoch hlavných úloh, do postavy Katky, obsadili tvorcovia po februárovom kastingu Mirku Partlovú, Luciu Molnárovú a Nelu Pociskovú. Ich spev v Neberte nám princeznú si budú môcť návštevníci Novej scény vychutnať v rovnakej tónine, ako ho prezentovala "filmová Katka" Marika Gombitová. V úlohe Mira, s ktorou sa vo filme popasoval Miroslav Žbirka, uvidia diváci Jána Slezáka, Jána Koleníka alebo Martina Kaprálika. Herečku Máriu Rottrovú, teda Katkinu mamu, v divadle možno mnohým pripomenú Sisa Sklovská a Marta Sládečková. Katkinho otca, ktorému vo filme prepožičal tvár Luděk Sobota, stvárnia Csongor Kassai a Juraj Ďurdiak. Neodlúčiteľnou súčasťou predstavenia je i 14 chlapcov, muzikálových trpaslíkov. Ako vychovávateľky sa predstavia Katarína Feldeková a Lucia Vráblicová. Na javisku sa mihne i Viktor Horján, dvojča hlavnej predstaviteľky Petra Molnárová, tanečný súbor divadla pod vedením Jána Hromadu a ďalší.