Nu jazz days aj tento rok v Bratislave

BRATISLAVA - Priaznivcom netradičného prístupu k tradičnému jazzu, kvalitnej elektroniky a experimentálnej, i keď stále tanečnej hudby určite netreba predstavovať festival Nu jazz days_fm.

25. aug 2006 o 8:45 (tp)

Na festivale vystúpia aj českí Bratři Orffové. FOTO – TOMÁŠ PROKOPČÁK

Tento rok sa bude konať 6. a 7. októbra v priestoroch bratislavského Nového Babylonu na Vajnorskej ulici 108. Ten vznikne ako náhrada známeho bratislavského klubu, ktorý musel pred prázdninami uvoľniť svoje priestory.

,,Bude to väčší priestor ako býval starý Babylon,“ hovorí o novom umiestnení festivalu Miro Lánik z usporiadateľskej agentúry Vresk. „A keďže minulý rok prišlo približne osemsto ľudí, nevieme o inom priestore v Bratislave.“

Podotýka však, že za ešte vyššiu návštevnosť by boli tento rok len vďační.

Aj keď Nu jazz days sú v podstate alternatívnym festivalom, neuzatvárajú sa do nejakej zbytočnej intelektuálnej ulity. Svedčí o tom i široké žánrové rozpätie pozývaných umelcov. Tento rok účasť zatiaľ potvrdili českí folkrockoví Bratři Orffové, domáca r'n'b speváčka Tina či breakbeatoví Ear Drum Crew. Z Rakúska prídu nu jazzoví Parov Stelar & The Wolf Myer Orchestra, z Maďarska downtempoví Yonderboi and The Kings of Oblivion. O ďalších účinkujúcich sa ešte rokuje, organizátori ich účasť preto zatiaľ nemôžu potvrdiť.