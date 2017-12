Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

25. aug 2006 o 0:00

Hudba Colina Pottera pripomína surrealistické koláže

Colin Potter bol zapojený do sveta undergroundovej hudby koncom 70. rokov. Je to mimoriadne nadaný hudobník, zvukový inžinier a experimentálny umelec, ktorý svojou tvorbou ovplyvnil množstvo umelcov vo Veľkej Británii. Hudba, ktorú skladá, pripomína surrealistické koláže. Je považovaný za súčasnú špičku na poli drone music, jedného z najprogresívnejších elektronických ambientných štýlov súčasnosti, ktorý vo svojich začiatkoch formovali aj také legendy ako Brian Eno, Tangerine Dream alebo Steve Reich.

Colin Potter - utorok 29. august, divadlo NoD.Roxy, Dlouhá 33, o 20.00. (ani)

Foto - www.www.klanggalerie.com



NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (do konca septembra)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií Dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

POŠTOVNÍ MUZEUM

Pošta na Slovensku v 20. storočí (do 24. 9.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

AGHARTA JAZZ CENTRUM

25. 8. Šavle meče o 21.00

26. 8. Roman Pokorný Quartet o 21.00

27. 8. Robert Balzar Trio o 21.00

28. 8. Limited edition o 21.00

29. 8. Hot line o 21.00

30. 8. Cuban summer o 21.00

31. 8. Vít Švec trio o 21.00

PALÁC AKROPOLIS

25. 8. Roccaflex sound o 23.00

26. 8. Breakneck Kru o 23.00

27. 8. Pro sound systém o 23.00, DJ's Liquid A + Kryshpeen, Mc.Dr.Kary.

28. 8. DJ Lucky Dub o 23.00

29. 8. Tuesday rap o 23.00

30. 8. Conversation o 23.00, DJ's Emka + Sunpaja (discopunker) & Joe Harper (jew harp performer)

31. 8. DJ's Yukimura & Irie Memba o 23.00

KLUB ROXY

25. 8. Zen o 22.00

26. 8. Climax o 22.00

28. 8. Free mondays o 20.00

29. - 31. 8. Midweek lounge o 22.00

ROCK CAFÉ

26. 8. The rattlesnakes, Bad tones, The slapdash o 19.00

29. 8. The Partisan, Wo.Co.De o 19.30

30. 8. Méďa Péďa a Lajky o 19.30

31. 8. The radiostars, M.Z.H. o 19.30

REDUTA

25. 8. Dixieland messengers o 21.30

26. 8. Traditional jazz studio o 21.30

27. 8. Šavle meče o 21.30

28. 8. Filip Spálený Q o 21.30

29. 8. Emil Viklický trio o 21.30

30. 8. Elena & Jocosejazz o 21.30

31. 8. Milan Svoboda Big Band o 21.30

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

25. 8. Romantické sláčiky o 20.00

25. 8. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 21.00

25. 8. Labutie jezero o 22.00

25. 8. Queen - Good Bye Freddie o 23.00

26. 8. To najlepšie zo svetových muzikálov o 20.00

26. 8. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

26. 8. Rómeo a Júlia o 22.00

26. 8. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

27. 8. Slávne témy romantických koncertov o 20.00

27. 8. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 21.00

27. 8. W. A. Mozart - Pražská symfónia a Symfónia g mol o 22.00

27. 8. Michael Jackson - Romantika o 23.00

28. 8. F. Mercury & M. Caballé - Barcelona o 20.00

28. 8. Láska a smrť vo filme - filmová hudba o 22.00

28. 8. Antonio Vivaldi - Štyri ročné obdobia o 23.00

29. 8. London Symphonic Orchestra hrá rock o 20.00

29. 8. Filmová hudba 20. storočia o 21.00

29. 8. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 22.00

29. 8. Era - relaxačná hudba o 23.00

30. 8. To nejlepšie zo svetových muzikálov o 20.00

30. 8. Vangelis - 1492: Dobytie raja o 21.00

30. 8. The Best Of The Křižík Fountain o 22.00

30. 8. Gladiátor - hudba z filmu o 23.00

31. 8. Giuseppe Verdi - Výber z opier o 20.00

31. 8. Antonín Dvořák - Z Nového sveta o 21.00

31. 8. Labutie jazero o 22.00

31. 8. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET

25. - 29. 8. Don Giovanni o 20.00

30. 8. Puppet Gala Performance o 17.00

30. 8. Kouzelná flétna o 20.00

31. 8. Don Giovanni o 20.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

28. 8. Sunny Boys o 19.00

29. 8. Milostné dopisy o 19.00

30. a 31. 8. Jakub a jeho pán o 19.00

IMAGE

25. - 27. 8. Fiction o 20.00

28. - 31. 8. The best of Image o 20.00

STÁTNÍ OPERA PRAHA

25. 8. Nabucco o 20.00

26. 8. Tosca o 20.00

29. 8. Rigoletto o 20.00

30. 8. Nabucco o 20.00

31. 8. Turandot o 20.00

(jv)